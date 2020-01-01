Токеномика FluidTokens (FLDT)

Токеномика FluidTokens (FLDT)

Откройте для себя ключевую информацию о FluidTokens (FLDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FluidTokens (FLDT)

FluidTokens начала свой путь на блокчейне Cardano как DeFi-платформа, представляя широкий спектр услуг, таких как кредитование, ссуды, стейкинг, а также ряд других инновационных продуктов, включая варианты аренды, повышенные возможности стейкинга и многое другое.

Официальный сайт:
https://fluidtokens.com/
Whitepaper:
https://docs.fluidtokens.com/
Обозреватель блоков:
https://cardanoscan.io/token/577f0b1342f8f8f4aed3388b80a8535812950c7a892495c0ecdf0f1e0014df10464c4454

Токеномика и анализ цен FluidTokens (FLDT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FluidTokens (FLDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,39M
$ 15,39M$ 15,39M
Исторический максимум:
$ 0,77
$ 0,77$ 0,77
Исторический минимум:
$ 0,05527900164573878
$ 0,05527900164573878$ 0,05527900164573878
Текущая цена:
$ 0,15387
$ 0,15387$ 0,15387

Токеномика FluidTokens (FLDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FluidTokens (FLDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FLDT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FLDT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLDT, изучите текущую цену FLDT!

Как купить FLDT

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История цены FluidTokens (FLDT)

Анализ истории цены FLDT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FLDT

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Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.