Токеномика FluidTokens (FLDT) Откройте для себя ключевую информацию о FluidTokens (FLDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FluidTokens (FLDT) FluidTokens начала свой путь на блокчейне Cardano как DeFi-платформа, представляя широкий спектр услуг, таких как кредитование, ссуды, стейкинг, а также ряд других инновационных продуктов, включая варианты аренды, повышенные возможности стейкинга и многое другое. Официальный сайт: https://fluidtokens.com/ Whitepaper: https://docs.fluidtokens.com/ Обозреватель блоков: https://cardanoscan.io/token/577f0b1342f8f8f4aed3388b80a8535812950c7a892495c0ecdf0f1e0014df10464c4454 Купить FLDT сейчас!

Токеномика и анализ цен FluidTokens (FLDT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FluidTokens (FLDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,39M $ 15,39M $ 15,39M Исторический максимум: $ 0,77 $ 0,77 $ 0,77 Исторический минимум: $ 0,05527900164573878 $ 0,05527900164573878 $ 0,05527900164573878 Текущая цена: $ 0,15387 $ 0,15387 $ 0,15387 Узнайте больше о цене FluidTokens (FLDT)

Токеномика FluidTokens (FLDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FluidTokens (FLDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLDT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLDT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLDT, изучите текущую цену FLDT!

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