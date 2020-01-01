Токеномика FIT (FIT) Откройте для себя ключевую информацию о FIT (FIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FIT (FIT) SNKRZ - это фитнес-платформа Web3. Пользователи могут зарабатывать токены FIT, занимаясь ходьбой, бегом или ездой на велосипеде, а также создавая собственные земли на платформе. Токены FIT используются в экономической системе SNKRZ, позволяя пользователям покупать предметы, улучшать свою обувь и приобретать новые земли. Официальный сайт: https://thesnkrz.com/ Whitepaper: https://thesnkrz.gitbook.io/en Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9B01637302B6Adfc2C82678e2A8D680CFF6337B7 Купить FIT сейчас!

Токеномика и анализ цен FIT (FIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FIT (FIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,03729 $ 0,03729 $ 0,03729 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00004728 $ 0,00004728 $ 0,00004728 Узнайте больше о цене FIT (FIT)

Токеномика FIT (FIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FIT (FIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIT, изучите текущую цену FIT!

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