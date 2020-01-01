Токеномика FIT (FIT)
Информация о FIT (FIT)
SNKRZ - это фитнес-платформа Web3. Пользователи могут зарабатывать токены FIT, занимаясь ходьбой, бегом или ездой на велосипеде, а также создавая собственные земли на платформе. Токены FIT используются в экономической системе SNKRZ, позволяя пользователям покупать предметы, улучшать свою обувь и приобретать новые земли.
Токеномика и анализ цен FIT (FIT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене FIT (FIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика FIT (FIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики FIT (FIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов FIT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов FIT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIT, изучите текущую цену FIT!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 FIT = 0,00004728 USD