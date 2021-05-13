Токеномика FEG Token (FEG)

Токеномика FEG Token (FEG)

Откройте для себя ключевую информацию о FEG Token (FEG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FEG Token (FEG)

Токен FEG - это обеспеченный активами и приносящий пассивный доход токен управления полностью децентрализованной экосистемой, работающий на блокчейне Ethereum (ERC-20) и Binance Smart Chain (BEP-20) и запущенный с нашей полностью проверенной площадки SmartDeFi ™ токен launchpad. Обратите внимание, что для этого проекта существует одно и то же название. Пожалуйста, обращайте внимание на идентификацию информации, например, на официальном сайте.

Официальный сайт:
https://www.feg.io/
Whitepaper:
https://docs.feg.io/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac

Токеномика и анализ цен FEG Token (FEG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FEG Token (FEG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,77M
$ 6,77M$ 6,77M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 84,02B
$ 84,02B$ 84,02B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,06M
$ 8,06M$ 8,06M
Исторический максимум:
$ 0,0013849
$ 0,0013849$ 0,0013849
Исторический минимум:
$ 0,000000099927831158
$ 0,000000099927831158$ 0,000000099927831158
Текущая цена:
$ 0,0000806
$ 0,0000806$ 0,0000806

Токеномика FEG Token (FEG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FEG Token (FEG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FEG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FEG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FEG, изучите текущую цену FEG!

Как купить FEG

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История цены FEG Token (FEG)

Анализ истории цены FEG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FEG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.