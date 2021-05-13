Токеномика FEG Token (FEG) Откройте для себя ключевую информацию о FEG Token (FEG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FEG Token (FEG) Токен FEG - это обеспеченный активами и приносящий пассивный доход токен управления полностью децентрализованной экосистемой, работающий на блокчейне Ethereum (ERC-20) и Binance Smart Chain (BEP-20) и запущенный с нашей полностью проверенной площадки SmartDeFi ™ токен launchpad. Обратите внимание, что для этого проекта существует одно и то же название. Пожалуйста, обращайте внимание на идентификацию информации, например, на официальном сайте. Официальный сайт: https://www.feg.io/ Whitepaper: https://docs.feg.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac Купить FEG сейчас!

Токеномика и анализ цен FEG Token (FEG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FEG Token (FEG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,77M $ 6,77M $ 6,77M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 84,02B $ 84,02B $ 84,02B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,06M $ 8,06M $ 8,06M Исторический максимум: $ 0,0013849 $ 0,0013849 $ 0,0013849 Исторический минимум: $ 0,000000099927831158 $ 0,000000099927831158 $ 0,000000099927831158 Текущая цена: $ 0,0000806 $ 0,0000806 $ 0,0000806 Узнайте больше о цене FEG Token (FEG)

Токеномика FEG Token (FEG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FEG Token (FEG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FEG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FEG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FEG, изучите текущую цену FEG!

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