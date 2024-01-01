Токеномика Fractal Bitcoin (FB) Откройте для себя ключевую информацию о Fractal Bitcoin (FB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fractal Bitcoin (FB) Fractal Bitcoin – единственное решение для масштабирования Bitcoin, которое использует сам код Bitcoin Core для рекурсивного масштабирования неограниченного количества уровней. Это обеспечивает бесконечную масштабируемость и бесшовную интеграцию с Bitcoin, позволяя поддерживать приложения интернет-масштаба, сохраняя при этом высокую согласованность с основными принципами Bitcoin. Официальный сайт: https://fractalbitcoin.io Whitepaper: https://www.notion.so/fractal-bitcoin/2024-01-Fractal-Bitcoin-v0-0-9-04c62c379d6846c7b6163fcd1fb9d566 Обозреватель блоков: https://explorer.unisat.io/fractal-mainnet/ Купить FB сейчас!

Токеномика и анализ цен Fractal Bitcoin (FB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fractal Bitcoin (FB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,24M $ 23,24M $ 23,24M Общее предложение: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Оборотное предложение: $ 50,65M $ 50,65M $ 50,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 96,37M $ 96,37M $ 96,37M Исторический максимум: $ 29,01 $ 29,01 $ 29,01 Исторический минимум: $ 0,3991421451273686 $ 0,3991421451273686 $ 0,3991421451273686 Текущая цена: $ 0,4589 $ 0,4589 $ 0,4589 Узнайте больше о цене Fractal Bitcoin (FB)

Токеномика Fractal Bitcoin (FB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fractal Bitcoin (FB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FB, изучите текущую цену FB!

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