Токеномика Fractal Bitcoin (FB)

Токеномика Fractal Bitcoin (FB)

Откройте для себя ключевую информацию о Fractal Bitcoin (FB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Fractal Bitcoin (FB)

Fractal Bitcoin – единственное решение для масштабирования Bitcoin, которое использует сам код Bitcoin Core для рекурсивного масштабирования неограниченного количества уровней. Это обеспечивает бесконечную масштабируемость и бесшовную интеграцию с Bitcoin, позволяя поддерживать приложения интернет-масштаба, сохраняя при этом высокую согласованность с основными принципами Bitcoin.

Официальный сайт:
https://fractalbitcoin.io
Whitepaper:
https://www.notion.so/fractal-bitcoin/2024-01-Fractal-Bitcoin-v0-0-9-04c62c379d6846c7b6163fcd1fb9d566
Обозреватель блоков:
https://explorer.unisat.io/fractal-mainnet/

Токеномика и анализ цен Fractal Bitcoin (FB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fractal Bitcoin (FB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 23,24M
$ 23,24M$ 23,24M
Общее предложение:
$ 210,00M
$ 210,00M$ 210,00M
Оборотное предложение:
$ 50,65M
$ 50,65M$ 50,65M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 96,37M
$ 96,37M$ 96,37M
Исторический максимум:
$ 29,01
$ 29,01$ 29,01
Исторический минимум:
$ 0,3991421451273686
$ 0,3991421451273686$ 0,3991421451273686
Текущая цена:
$ 0,4589
$ 0,4589$ 0,4589

Токеномика Fractal Bitcoin (FB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fractal Bitcoin (FB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FB, изучите текущую цену FB!

Как купить FB

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История цены Fractal Bitcoin (FB)

Анализ истории цены FB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.