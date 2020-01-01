Токеномика Freysa (FAI)

Токеномика Freysa (FAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Freysa (FAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Freysa (FAI)

FAI – это концептуальный токен ИИ.

Официальный сайт:
https://www.freysa.ai/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xb33Ff54b9F7242EF1593d2C9Bcd8f9df46c77935

Токеномика и анализ цен Freysa (FAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Freysa (FAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 141,52M
$ 141,52M$ 141,52M
Общее предложение:
$ 8,19B
$ 8,19B$ 8,19B
Оборотное предложение:
$ 8,19B
$ 8,19B$ 8,19B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 141,52M
$ 141,52M$ 141,52M
Исторический максимум:
$ 0,09678
$ 0,09678$ 0,09678
Исторический минимум:
$ 0,000012666083405308
$ 0,000012666083405308$ 0,000012666083405308
Текущая цена:
$ 0,01728
$ 0,01728$ 0,01728

Токеномика Freysa (FAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Freysa (FAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAI, изучите текущую цену FAI!

Как купить FAI

Заинтересованы в добавлении Freysa (FAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки FAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Freysa (FAI)

Анализ истории цены FAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FAI

Хотите узнать, куда может двигаться FAI? Наша страница прогноза цены FAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.