Токеномика Freysa (FAI) Откройте для себя ключевую информацию о Freysa (FAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Freysa (FAI) FAI – это концептуальный токен ИИ. Официальный сайт: https://www.freysa.ai/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xb33Ff54b9F7242EF1593d2C9Bcd8f9df46c77935 Купить FAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Freysa (FAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Freysa (FAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 141,52M $ 141,52M $ 141,52M Общее предложение: $ 8,19B $ 8,19B $ 8,19B Оборотное предложение: $ 8,19B $ 8,19B $ 8,19B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 141,52M $ 141,52M $ 141,52M Исторический максимум: $ 0,09678 $ 0,09678 $ 0,09678 Исторический минимум: $ 0,000012666083405308 $ 0,000012666083405308 $ 0,000012666083405308 Текущая цена: $ 0,01728 $ 0,01728 $ 0,01728 Узнайте больше о цене Freysa (FAI)

Токеномика Freysa (FAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Freysa (FAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAI, изучите текущую цену FAI!

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