Токеномика fact (FACT) Откройте для себя ключевую информацию о fact (FACT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о fact (FACT) FACT0RN применяет факторизацию целых чисел в качестве PoW вместо хэширования. Криптографическая система RSA широко использовалась для защиты данных в Интернете, опираясь на сложность факторизации целых чисел. Сегодня банки используют ее для защиты своих данны. Разработка fact0rn финансировалась Coinbase. Официальный сайт: https://fact0rn.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1AJ5_MTIhdI-lz8X35WGi20JNnbN_q2vn/view Обозреватель блоков: https://factexplorer.io/ Купить FACT сейчас!

Токеномика и анализ цен fact (FACT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене fact (FACT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,44M $ 2,44M $ 2,44M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 110 $ 110 $ 110 Исторический минимум: $ 2,2249408771437276 $ 2,2249408771437276 $ 2,2249408771437276 Текущая цена: $ 2,32 $ 2,32 $ 2,32 Узнайте больше о цене fact (FACT)

Токеномика fact (FACT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики fact (FACT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FACT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FACT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FACT, изучите текущую цену FACT!

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