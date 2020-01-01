Токеномика EVDC Network (EVDC) Откройте для себя ключевую информацию о EVDC Network (EVDC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EVDC Network (EVDC) Приложение EVDC - это первое в мире приложение для зарядки электромобилей, поддерживающее собственный криптовалютный токен: EVDC. Приложение EVDC напрямую подключается к зарядным станциям и позволяет пользователям расплачиваться токенами EVDC. Официальный сайт: https://evdc.network/ Whitepaper: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0599/2402/1432/files/EVDC_ROADMAP_22-23.pdf?v=1672096492 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x93749e69560efe1ad6661903e47df538492c50a4 Купить EVDC сейчас!

Токеномика и анализ цен EVDC Network (EVDC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EVDC Network (EVDC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,000093 $ 0,000093 $ 0,000093 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00002267 $ 0,00002267 $ 0,00002267 Узнайте больше о цене EVDC Network (EVDC)

Токеномика EVDC Network (EVDC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EVDC Network (EVDC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EVDC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EVDC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVDC, изучите текущую цену EVDC!

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