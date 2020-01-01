Токеномика Electroneum (ETN)
Информация о Electroneum (ETN)
Electroneum - это блокчейн, совместимый с EVM первого уровня, который обслуживает более 4 миллионов пользователей по всему миру. Сеть может похвастаться скоростью транзакций всего в 5 секунд, мгновенным завершением и потенциально самыми низкими комиссиями за смарт-контракты. Работающая на основе механизма консенсуса IBFT и поддерживаемая известными валидаторами (ориентированными на университеты и инфраструктурные компании Web3), сеть невероятно быстра, безопасна и энергоэффективна.
Токеномика и анализ цен Electroneum (ETN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Electroneum (ETN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Electroneum (ETN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Electroneum (ETN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ETN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ETN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETN, изучите текущую цену ETN!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 ETN = 0.001515 USD