Токеномика Electroneum (ETN) Откройте для себя ключевую информацию о Electroneum (ETN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Electroneum (ETN) Electroneum - это блокчейн, совместимый с EVM первого уровня, который обслуживает более 4 миллионов пользователей по всему миру. Сеть может похвастаться скоростью транзакций всего в 5 секунд, мгновенным завершением и потенциально самыми низкими комиссиями за смарт-контракты. Работающая на основе механизма консенсуса IBFT и поддерживаемая известными валидаторами (ориентированными на университеты и инфраструктурные компании Web3), сеть невероятно быстра, безопасна и энергоэффективна. Официальный сайт: http://electroneum.com/ Whitepaper: https://developer.electroneum.com/foundational-topics/consensus-mechanisms/ibft Обозреватель блоков: https://blockexplorer.electroneum.com/ Купить ETN сейчас!

Токеномика и анализ цен Electroneum (ETN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Electroneum (ETN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27.24M $ 27.24M $ 27.24M Общее предложение: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Оборотное предложение: $ 17.98B $ 17.98B $ 17.98B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31.82M $ 31.82M $ 31.82M Исторический максимум: $ 0.005913 $ 0.005913 $ 0.005913 Исторический минимум: $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 Текущая цена: $ 0.001515 $ 0.001515 $ 0.001515 Узнайте больше о цене Electroneum (ETN)

Токеномика Electroneum (ETN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Electroneum (ETN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETN, изучите текущую цену ETN!

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