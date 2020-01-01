Токеномика Electroneum (ETN)

Токеномика Electroneum (ETN)

Откройте для себя ключевую информацию о Electroneum (ETN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Electroneum (ETN)

Electroneum - это блокчейн, совместимый с EVM первого уровня, который обслуживает более 4 миллионов пользователей по всему миру. Сеть может похвастаться скоростью транзакций всего в 5 секунд, мгновенным завершением и потенциально самыми низкими комиссиями за смарт-контракты. Работающая на основе механизма консенсуса IBFT и поддерживаемая известными валидаторами (ориентированными на университеты и инфраструктурные компании Web3), сеть невероятно быстра, безопасна и энергоэффективна.

Официальный сайт:
http://electroneum.com/
Whitepaper:
https://developer.electroneum.com/foundational-topics/consensus-mechanisms/ibft
Обозреватель блоков:
https://blockexplorer.electroneum.com/

Токеномика и анализ цен Electroneum (ETN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Electroneum (ETN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 27.24M
$ 27.24M$ 27.24M
Общее предложение:
$ 21.00B
$ 21.00B$ 21.00B
Оборотное предложение:
$ 17.98B
$ 17.98B$ 17.98B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 31.82M
$ 31.82M$ 31.82M
Исторический максимум:
$ 0.005913
$ 0.005913$ 0.005913
Исторический минимум:
$ 0.001296283350169341
$ 0.001296283350169341$ 0.001296283350169341
Текущая цена:
$ 0.001515
$ 0.001515$ 0.001515

Токеномика Electroneum (ETN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Electroneum (ETN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ETN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ETN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETN, изучите текущую цену ETN!

Как купить ETN

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История цены Electroneum (ETN)

Анализ истории цены ETN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ETN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.