Токеномика Dogelon Mars (ELON) Откройте для себя ключевую информацию о Dogelon Mars (ELON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dogelon Mars (ELON) In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey. Официальный сайт: https://dogelonmars.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7ZCm8WBN9aLa3o47SoYctU6iLdj7wkGG5SV2hE5CgtD5 Купить ELON сейчас!

Токеномика и анализ цен Dogelon Mars (ELON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dogelon Mars (ELON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 66,29M $ 66,29M $ 66,29M Общее предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Оборотное предложение: $ 549,65T $ 549,65T $ 549,65T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 120,60M $ 120,60M $ 120,60M Исторический максимум: $ 0,00000188 $ 0,00000188 $ 0,00000188 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0000001206 $ 0,0000001206 $ 0,0000001206 Узнайте больше о цене Dogelon Mars (ELON)

Токеномика Dogelon Mars (ELON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dogelon Mars (ELON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELON, изучите текущую цену ELON!

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