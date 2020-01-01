Токеномика Earthmeta (EARTHMETA)

Токеномика Earthmeta (EARTHMETA)

Откройте для себя ключевую информацию о Earthmeta (EARTHMETA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Earthmeta (EARTHMETA)

EarthMeta is a decentralized metaverse that tokenizes the Earth into tradable NFT cities. Users can buy, trade, and manage virtual cities, earning tax rewards.

Официальный сайт:
https://earthmeta.ai
Whitepaper:
https://static2.earthmeta.ai/Whitepaper_EarthMeta_Token_V1.pdf
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x708383ae0e80E75377d664E4D6344404dede119A

Токеномика и анализ цен Earthmeta (EARTHMETA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Earthmeta (EARTHMETA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,39M
$ 17,39M$ 17,39M
Общее предложение:
$ 2,10B
$ 2,10B$ 2,10B
Оборотное предложение:
$ 1,44B
$ 1,44B$ 1,44B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 25,41M
$ 25,41M$ 25,41M
Исторический максимум:
$ 0,0291
$ 0,0291$ 0,0291
Исторический минимум:
$ 0,012032889218705498
$ 0,012032889218705498$ 0,012032889218705498
Текущая цена:
$ 0,0121
$ 0,0121$ 0,0121

Токеномика Earthmeta (EARTHMETA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Earthmeta (EARTHMETA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EARTHMETA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EARTHMETA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EARTHMETA, изучите текущую цену EARTHMETA!

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История цены Earthmeta (EARTHMETA)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.