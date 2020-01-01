Токеномика Earthmeta (EARTHMETA) Откройте для себя ключевую информацию о Earthmeta (EARTHMETA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Earthmeta (EARTHMETA) EarthMeta is a decentralized metaverse that tokenizes the Earth into tradable NFT cities. Users can buy, trade, and manage virtual cities, earning tax rewards. Официальный сайт: https://earthmeta.ai Whitepaper: https://static2.earthmeta.ai/Whitepaper_EarthMeta_Token_V1.pdf Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x708383ae0e80E75377d664E4D6344404dede119A Купить EARTHMETA сейчас!

Токеномика и анализ цен Earthmeta (EARTHMETA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Earthmeta (EARTHMETA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,39M $ 17,39M $ 17,39M Общее предложение: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Оборотное предложение: $ 1,44B $ 1,44B $ 1,44B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,41M $ 25,41M $ 25,41M Исторический максимум: $ 0,0291 $ 0,0291 $ 0,0291 Исторический минимум: $ 0,012032889218705498 $ 0,012032889218705498 $ 0,012032889218705498 Текущая цена: $ 0,0121 $ 0,0121 $ 0,0121 Узнайте больше о цене Earthmeta (EARTHMETA)

Токеномика Earthmeta (EARTHMETA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Earthmeta (EARTHMETA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EARTHMETA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EARTHMETA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EARTHMETA, изучите текущую цену EARTHMETA!

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