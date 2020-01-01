Токеномика Dtec (DTEC)

Токеномика Dtec (DTEC)

Откройте для себя ключевую информацию о Dtec (DTEC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Dtec (DTEC)

Dtec Assistant - это интеллектуальный автомобильный помощник с искусственным интеллектом (ИИ), который может работать на существующей программной платформе автомобилей различных классов. Благодаря усовершенствованной модели обработки естественного языка (NLP) он позволяет пользователям общаться с автомобилями так, как будто они разговаривают с реальным человеком, управлять аппаратным обеспечением и приложениями в автомобиле с помощью голоса, а также получать информацию по любому вопросу в чате благодаря модулю DtecGPT. Помощник Dtec также способен управлять всеми устройствами IoT (Интернета вещей).

Официальный сайт:
https://dtec.space/
Whitepaper:
https://dtec.space/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f

Токеномика и анализ цен Dtec (DTEC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dtec (DTEC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,01M
$ 1,01M$ 1,01M
Общее предложение:
$ 450,00M
$ 450,00M$ 450,00M
Оборотное предложение:
$ 61,09M
$ 61,09M$ 61,09M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,41M
$ 7,41M$ 7,41M
Исторический максимум:
$ 0,232
$ 0,232$ 0,232
Исторический минимум:
$ 0,015365010214617118
$ 0,015365010214617118$ 0,015365010214617118
Текущая цена:
$ 0,01647
$ 0,01647$ 0,01647

Токеномика Dtec (DTEC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dtec (DTEC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DTEC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DTEC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DTEC, изучите текущую цену DTEC!

Как купить DTEC

Заинтересованы в добавлении Dtec (DTEC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DTEC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Dtec (DTEC)

Анализ истории цены DTEC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DTEC

Хотите узнать, куда может двигаться DTEC? Наша страница прогноза цены DTEC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.