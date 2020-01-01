Токеномика Dtec (DTEC) Откройте для себя ключевую информацию о Dtec (DTEC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dtec (DTEC) Dtec Assistant - это интеллектуальный автомобильный помощник с искусственным интеллектом (ИИ), который может работать на существующей программной платформе автомобилей различных классов. Благодаря усовершенствованной модели обработки естественного языка (NLP) он позволяет пользователям общаться с автомобилями так, как будто они разговаривают с реальным человеком, управлять аппаратным обеспечением и приложениями в автомобиле с помощью голоса, а также получать информацию по любому вопросу в чате благодаря модулю DtecGPT. Помощник Dtec также способен управлять всеми устройствами IoT (Интернета вещей). Официальный сайт: https://dtec.space/ Whitepaper: https://dtec.space/whitepaper Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f Купить DTEC сейчас!

Токеномика и анализ цен Dtec (DTEC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dtec (DTEC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Общее предложение: $ 450,00M $ 450,00M $ 450,00M Оборотное предложение: $ 61,09M $ 61,09M $ 61,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,41M $ 7,41M $ 7,41M Исторический максимум: $ 0,232 $ 0,232 $ 0,232 Исторический минимум: $ 0,015365010214617118 $ 0,015365010214617118 $ 0,015365010214617118 Текущая цена: $ 0,01647 $ 0,01647 $ 0,01647 Узнайте больше о цене Dtec (DTEC)

Токеномика Dtec (DTEC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dtec (DTEC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DTEC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DTEC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DTEC, изучите текущую цену DTEC!

Как купить DTEC Заинтересованы в добавлении Dtec (DTEC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DTEC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DTEC на MEXC прямо сейчас!

История цены Dtec (DTEC) Анализ истории цены DTEC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DTEC прямо сейчас!

Прогноз цены DTEC Хотите узнать, куда может двигаться DTEC? Наша страница прогноза цены DTEC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DTEC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!