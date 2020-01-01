Токеномика Dtec (DTEC)
Информация о Dtec (DTEC)
Dtec Assistant - это интеллектуальный автомобильный помощник с искусственным интеллектом (ИИ), который может работать на существующей программной платформе автомобилей различных классов. Благодаря усовершенствованной модели обработки естественного языка (NLP) он позволяет пользователям общаться с автомобилями так, как будто они разговаривают с реальным человеком, управлять аппаратным обеспечением и приложениями в автомобиле с помощью голоса, а также получать информацию по любому вопросу в чате благодаря модулю DtecGPT. Помощник Dtec также способен управлять всеми устройствами IoT (Интернета вещей).
Токеномика и анализ цен Dtec (DTEC)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dtec (DTEC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Dtec (DTEC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Dtec (DTEC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DTEC, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DTEC.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DTEC, изучите текущую цену DTEC!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 DTEC = 0,01647 USD