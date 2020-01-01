Токеномика Dynex (DNX) Откройте для себя ключевую информацию о Dynex (DNX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dynex (DNX) Dynex - это платформа следующего поколения для нейроморфных вычислений, основанная на революционном гибком протоколе блокчейн. Она состоит из участвующих майнеров PoUW, которые образуют децентрализованную нейроморфную суперкомпьютерную сеть, способную выполнять вычисления с беспрецедентной скоростью и эффективностью - даже превосходящей квантовые вычисления. Официальный сайт: https://dynexcoin.org/ Whitepaper: https://dynexcoin.org/learn/dynex-whitepapers Обозреватель блоков: https://blockexplorer.dynexcoin.org/ Купить DNX сейчас!

Токеномика и анализ цен Dynex (DNX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dynex (DNX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,18M $ 3,18M $ 3,18M Общее предложение: $ 110,00M $ 110,00M $ 110,00M Оборотное предложение: $ 103,32M $ 103,32M $ 103,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,38M $ 3,38M $ 3,38M Исторический максимум: $ 1,4 $ 1,4 $ 1,4 Исторический минимум: $ 0,023577616456842587 $ 0,023577616456842587 $ 0,023577616456842587 Текущая цена: $ 0,03074 $ 0,03074 $ 0,03074 Узнайте больше о цене Dynex (DNX)

Токеномика Dynex (DNX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dynex (DNX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DNX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DNX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DNX, изучите текущую цену DNX!

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