Токеномика Dimitra Token (DMTR)

Токеномика Dimitra Token (DMTR)

Откройте для себя ключевую информацию о Dimitra Token (DMTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Dimitra Token (DMTR)

Dimitra - поставщик продовольственных и сельскохозяйственных технологий, предлагающий обширный искусственный интеллект, инвестиции в реальные активы с помощью системы на основе NFT, агрономические консультации для фермеров, прослеживаемость с помощью блокчейна, оценку регуляторных рисков для EUDR, мониторинг углерода и приложения, конкретные приложения - Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance и Livestock Guru. Все они предлагают услуги на основе блокчейна на платформах Ethereum, Polygon, Hyperledger и других.

Официальный сайт:
https://dimitra.io/
Whitepaper:
https://dimitra.io/token
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB

Токеномика и анализ цен Dimitra Token (DMTR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dimitra Token (DMTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,79M
$ 6,79M$ 6,79M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 486,50M
$ 486,50M$ 486,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,26
$ 0,26$ 0,26
Исторический минимум:
$ 0,002640306614176698
$ 0,002640306614176698$ 0,002640306614176698
Текущая цена:
$ 0,01395
$ 0,01395$ 0,01395

Токеномика Dimitra Token (DMTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dimitra Token (DMTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DMTR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DMTR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DMTR, изучите текущую цену DMTR!

Как купить DMTR

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История цены Dimitra Token (DMTR)

Анализ истории цены DMTR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DMTR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.