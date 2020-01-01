Токеномика Dimitra Token (DMTR) Откройте для себя ключевую информацию о Dimitra Token (DMTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dimitra Token (DMTR) Dimitra - поставщик продовольственных и сельскохозяйственных технологий, предлагающий обширный искусственный интеллект, инвестиции в реальные активы с помощью системы на основе NFT, агрономические консультации для фермеров, прослеживаемость с помощью блокчейна, оценку регуляторных рисков для EUDR, мониторинг углерода и приложения, конкретные приложения - Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance и Livestock Guru. Все они предлагают услуги на основе блокчейна на платформах Ethereum, Polygon, Hyperledger и других. Официальный сайт: https://dimitra.io/ Whitepaper: https://dimitra.io/token Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB Купить DMTR сейчас!

Токеномика и анализ цен Dimitra Token (DMTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dimitra Token (DMTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,79M $ 6,79M $ 6,79M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 486,50M $ 486,50M $ 486,50M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,26 $ 0,26 $ 0,26 Исторический минимум: $ 0,002640306614176698 $ 0,002640306614176698 $ 0,002640306614176698 Текущая цена: $ 0,01395 $ 0,01395 $ 0,01395 Узнайте больше о цене Dimitra Token (DMTR)

Токеномика Dimitra Token (DMTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dimitra Token (DMTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DMTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DMTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DMTR, изучите текущую цену DMTR!

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