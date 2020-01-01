Токеномика Dimitra Token (DMTR)
Информация о Dimitra Token (DMTR)
Dimitra - поставщик продовольственных и сельскохозяйственных технологий, предлагающий обширный искусственный интеллект, инвестиции в реальные активы с помощью системы на основе NFT, агрономические консультации для фермеров, прослеживаемость с помощью блокчейна, оценку регуляторных рисков для EUDR, мониторинг углерода и приложения, конкретные приложения - Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance и Livestock Guru. Все они предлагают услуги на основе блокчейна на платформах Ethereum, Polygon, Hyperledger и других.
Токеномика и анализ цен Dimitra Token (DMTR)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dimitra Token (DMTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Dimitra Token (DMTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Dimitra Token (DMTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DMTR, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DMTR.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DMTR, изучите текущую цену DMTR!
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История цены Dimitra Token (DMTR)
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 DMTR = 0,01395 USD