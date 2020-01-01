Токеномика DLC (DLC) Откройте для себя ключевую информацию о DLC (DLC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DLC (DLC) DEEPLINK – это децентрализованный облачный игровой протокол, основанный на технологиях искусственного интеллекта и блокчейна. Уникальное сочетание передовых концепций, объединяющее искусственный интеллект, гейминг, GPU, токенизацию реальных активов и децентрализованные сети физической инфраструктуры в одном проекте. Официальный сайт: https://www.deeplink.cloud Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1Ti1nLHx_13omqc6_ikBZa92hFEpJzfHw/view Обозреватель блоков: https://www.dbcscan.io/token/0x6f8F70C74FE7d7a61C8EAC0f35A4Ba39a51E1BEe Купить DLC сейчас!

Токеномика и анализ цен DLC (DLC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DLC (DLC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,002333 $ 0,002333 $ 0,002333 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000373 $ 0,0000373 $ 0,0000373 Узнайте больше о цене DLC (DLC)

Токеномика DLC (DLC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DLC (DLC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DLC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DLC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DLC, изучите текущую цену DLC!

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