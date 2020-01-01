Токеномика dKargo (DKA) Откройте для себя ключевую информацию о dKargo (DKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о dKargo (DKA) Платформа dKargo выпускает токены DKA для взаимодействия участников на платформе. Токены DKA — это криптовалюта, основанная на технологии блокчейн. Их можно продавать через биржи и конвертировать в фиатные деньги. Официальный сайт: https://dkargo.io/en Whitepaper: https://docs.dkargo.io/v2.0-eng Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5dc60C4D5e75D22588FA17fFEB90A63E535efCE0 Купить DKA сейчас!

Токеномика и анализ цен dKargo (DKA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене dKargo (DKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 71,99M $ 71,99M $ 71,99M Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 4,69B $ 4,69B $ 4,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 76,80M $ 76,80M $ 76,80M Исторический максимум: $ 0,0759 $ 0,0759 $ 0,0759 Исторический минимум: $ 0,014004343218990514 $ 0,014004343218990514 $ 0,014004343218990514 Текущая цена: $ 0,01536 $ 0,01536 $ 0,01536 Узнайте больше о цене dKargo (DKA)

Токеномика dKargo (DKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики dKargo (DKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DKA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DKA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DKA, изучите текущую цену DKA!

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