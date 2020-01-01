Токеномика dKargo (DKA)

Токеномика dKargo (DKA)

Откройте для себя ключевую информацию о dKargo (DKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о dKargo (DKA)

Платформа dKargo выпускает токены DKA для взаимодействия участников на платформе. Токены DKA — это криптовалюта, основанная на технологии блокчейн. Их можно продавать через биржи и конвертировать в фиатные деньги.

Официальный сайт:
https://dkargo.io/en
Whitepaper:
https://docs.dkargo.io/v2.0-eng
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5dc60C4D5e75D22588FA17fFEB90A63E535efCE0

Токеномика и анализ цен dKargo (DKA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене dKargo (DKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 71,99M
$ 71,99M$ 71,99M
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 4,69B
$ 4,69B$ 4,69B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 76,80M
$ 76,80M$ 76,80M
Исторический максимум:
$ 0,0759
$ 0,0759$ 0,0759
Исторический минимум:
$ 0,014004343218990514
$ 0,014004343218990514$ 0,014004343218990514
Текущая цена:
$ 0,01536
$ 0,01536$ 0,01536

Токеномика dKargo (DKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики dKargo (DKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DKA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DKA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DKA, изучите текущую цену DKA!

Как купить DKA

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История цены dKargo (DKA)

Анализ истории цены DKA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.