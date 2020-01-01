Токеномика DIN (DIN)

Токеномика DIN (DIN)

Откройте для себя ключевую информацию о DIN (DIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DIN (DIN)

DIN – это первый блокчейн для ИИ-агентов. Созданный на основе Data Intelligence Network, DIN предназначен для предоставления комплексных решений и инфраструктуры для ИИ-агентов и децентрализованных ИИ-приложений (dAI-Apps).

Официальный сайт:
https://din.lol
Whitepaper:
https://dinlol.gitbook.io/din-cook-data-for-ai
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x3Ab1A5f76E12202d1AD1548A08a799501581Da4E

Токеномика и анализ цен DIN (DIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DIN (DIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,04M
$ 6,04M$ 6,04M
Исторический максимум:
$ 4
$ 4$ 4
Исторический минимум:
$ 0,057789939846190574
$ 0,057789939846190574$ 0,057789939846190574
Текущая цена:
$ 0,06044
$ 0,06044$ 0,06044

Токеномика DIN (DIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DIN (DIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIN, изучите текущую цену DIN!

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История цены DIN (DIN)

Анализ истории цены DIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.