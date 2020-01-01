Токеномика DIN (DIN) Откройте для себя ключевую информацию о DIN (DIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DIN (DIN) DIN – это первый блокчейн для ИИ-агентов. Созданный на основе Data Intelligence Network, DIN предназначен для предоставления комплексных решений и инфраструктуры для ИИ-агентов и децентрализованных ИИ-приложений (dAI-Apps). Официальный сайт: https://din.lol Whitepaper: https://dinlol.gitbook.io/din-cook-data-for-ai Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x3Ab1A5f76E12202d1AD1548A08a799501581Da4E Купить DIN сейчас!

Токеномика и анализ цен DIN (DIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DIN (DIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,04M $ 6,04M $ 6,04M Исторический максимум: $ 4 $ 4 $ 4 Исторический минимум: $ 0,057789939846190574 $ 0,057789939846190574 $ 0,057789939846190574 Текущая цена: $ 0,06044 $ 0,06044 $ 0,06044 Узнайте больше о цене DIN (DIN)

Токеномика DIN (DIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DIN (DIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIN, изучите текущую цену DIN!

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