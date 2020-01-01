Токеномика Diamante (DIAM)

Токеномика Diamante (DIAM)

Откройте для себя ключевую информацию о Diamante (DIAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Diamante (DIAM)

DIAMANTE демократизирует цифровую экономику с помощью безопасной, масштабируемой, доступной и инклюзивной экосистемы блокчейн, которая расширяет возможности частных лиц и учреждений.

Официальный сайт:
https://www.diamante.io/
Whitepaper:
https://diamante.gitbook.io/diamante-docs
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x1fa0f5ed24a1a2b43741e88f8fec19633e67082b

Токеномика и анализ цен Diamante (DIAM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Diamante (DIAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 16,96M
$ 16,96M$ 16,96M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 1,44B
$ 1,44B$ 1,44B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,052
$ 0,052$ 0,052
Исторический минимум:
$ 0,006728615285372358
$ 0,006728615285372358$ 0,006728615285372358
Текущая цена:
$ 0,011816
$ 0,011816$ 0,011816

Токеномика Diamante (DIAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Diamante (DIAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DIAM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DIAM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIAM, изучите текущую цену DIAM!

Как купить DIAM

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История цены Diamante (DIAM)

Анализ истории цены DIAM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.