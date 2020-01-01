Токеномика Diamante (DIAM) Откройте для себя ключевую информацию о Diamante (DIAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Diamante (DIAM) DIAMANTE демократизирует цифровую экономику с помощью безопасной, масштабируемой, доступной и инклюзивной экосистемы блокчейн, которая расширяет возможности частных лиц и учреждений. Официальный сайт: https://www.diamante.io/ Whitepaper: https://diamante.gitbook.io/diamante-docs Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x1fa0f5ed24a1a2b43741e88f8fec19633e67082b Купить DIAM сейчас!

Токеномика и анализ цен Diamante (DIAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Diamante (DIAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,96M $ 16,96M $ 16,96M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,44B $ 1,44B $ 1,44B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,052 $ 0,052 $ 0,052 Исторический минимум: $ 0,006728615285372358 $ 0,006728615285372358 $ 0,006728615285372358 Текущая цена: $ 0,011816 $ 0,011816 $ 0,011816 Узнайте больше о цене Diamante (DIAM)

Токеномика Diamante (DIAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Diamante (DIAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DIAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DIAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIAM, изучите текущую цену DIAM!

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