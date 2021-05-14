Токеномика DFYN Token (DFYN)

Токеномика DFYN Token (DFYN)

Откройте для себя ключевую информацию о DFYN Token (DFYN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DFYN Token (DFYN)

Dfyn — это мультичейн AMM DEX, который в настоящее время работает в сети Polygon. Узлы Dfyn в различных цепочках действуют как точки входа и выхода ликвидности в суперсетку ликвидности между цепочками, которая активируется протоколом маршрутизатора.

Официальный сайт:
https://dfyn.network/
Whitepaper:
https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023

Токеномика и анализ цен DFYN Token (DFYN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DFYN Token (DFYN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 505,84K
$ 505,84K$ 505,84K
Общее предложение:
$ 250,00M
$ 250,00M$ 250,00M
Оборотное предложение:
$ 171,88M
$ 171,88M$ 171,88M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 735,75K
$ 735,75K$ 735,75K
Исторический максимум:
$ 8,5005
$ 8,5005$ 8,5005
Исторический минимум:
$ 0,002829444240470511
$ 0,002829444240470511$ 0,002829444240470511
Текущая цена:
$ 0,002943
$ 0,002943$ 0,002943

Токеномика DFYN Token (DFYN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DFYN Token (DFYN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DFYN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DFYN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DFYN, изучите текущую цену DFYN!

Как купить DFYN

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История цены DFYN Token (DFYN)

Анализ истории цены DFYN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.