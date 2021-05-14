Токеномика DFYN Token (DFYN) Откройте для себя ключевую информацию о DFYN Token (DFYN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DFYN Token (DFYN) Dfyn — это мультичейн AMM DEX, который в настоящее время работает в сети Polygon. Узлы Dfyn в различных цепочках действуют как точки входа и выхода ликвидности в суперсетку ликвидности между цепочками, которая активируется протоколом маршрутизатора. Официальный сайт: https://dfyn.network/ Whitepaper: https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023 Купить DFYN сейчас!

Токеномика и анализ цен DFYN Token (DFYN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DFYN Token (DFYN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 505,84K $ 505,84K $ 505,84K Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 171,88M $ 171,88M $ 171,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 735,75K $ 735,75K $ 735,75K Исторический максимум: $ 8,5005 $ 8,5005 $ 8,5005 Исторический минимум: $ 0,002829444240470511 $ 0,002829444240470511 $ 0,002829444240470511 Текущая цена: $ 0,002943 $ 0,002943 $ 0,002943 Узнайте больше о цене DFYN Token (DFYN)

Токеномика DFYN Token (DFYN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DFYN Token (DFYN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DFYN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DFYN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DFYN, изучите текущую цену DFYN!

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