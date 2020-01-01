Токеномика Decentrawood (DEOD)

Токеномика Decentrawood (DEOD)

Откройте для себя ключевую информацию о Decentrawood (DEOD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Decentrawood (DEOD)

Это метавселенная с искусственным интеллектом, где пользователи могут создавать контент, владеть им и зарабатывать на нем.

Официальный сайт:
https://www.decentrawood.com/
Whitepaper:
https://www.decentrawood.com/assets/pdf/WhitePaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0xE77aBB1E75D2913B2076DD16049992FFeACa5235

Токеномика и анализ цен Decentrawood (DEOD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Decentrawood (DEOD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,58M
$ 1,58M$ 1,58M
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 440,07M
$ 440,07M$ 440,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,18M
$ 7,18M$ 7,18M
Исторический максимум:
$ 0,0149
$ 0,0149$ 0,0149
Исторический минимум:
$ 0,000547075562183489
$ 0,000547075562183489$ 0,000547075562183489
Текущая цена:
$ 0,003589
$ 0,003589$ 0,003589

Токеномика Decentrawood (DEOD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Decentrawood (DEOD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DEOD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DEOD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEOD, изучите текущую цену DEOD!

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История цены Decentrawood (DEOD)

Анализ истории цены DEOD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.