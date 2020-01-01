Токеномика Decentrawood (DEOD) Откройте для себя ключевую информацию о Decentrawood (DEOD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Decentrawood (DEOD) Это метавселенная с искусственным интеллектом, где пользователи могут создавать контент, владеть им и зарабатывать на нем. Официальный сайт: https://www.decentrawood.com/ Whitepaper: https://www.decentrawood.com/assets/pdf/WhitePaper.pdf Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xE77aBB1E75D2913B2076DD16049992FFeACa5235 Купить DEOD сейчас!

Токеномика и анализ цен Decentrawood (DEOD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Decentrawood (DEOD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,58M $ 1,58M $ 1,58M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 440,07M $ 440,07M $ 440,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,18M $ 7,18M $ 7,18M Исторический максимум: $ 0,0149 $ 0,0149 $ 0,0149 Исторический минимум: $ 0,000547075562183489 $ 0,000547075562183489 $ 0,000547075562183489 Текущая цена: $ 0,003589 $ 0,003589 $ 0,003589 Узнайте больше о цене Decentrawood (DEOD)

Токеномика Decentrawood (DEOD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Decentrawood (DEOD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEOD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEOD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEOD, изучите текущую цену DEOD!

Как купить DEOD Заинтересованы в добавлении Decentrawood (DEOD) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DEOD, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DEOD на MEXC прямо сейчас!

История цены Decentrawood (DEOD) Анализ истории цены DEOD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DEOD прямо сейчас!

Прогноз цены DEOD Хотите узнать, куда может двигаться DEOD? Наша страница прогноза цены DEOD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DEOD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!