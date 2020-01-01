Токеномика DeFi (DEFI)

Токеномика DeFi (DEFI)

Откройте для себя ключевую информацию о DeFi (DEFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DeFi (DEFI)

De.Fi - это Web3 SocialFi и антивирус. Обеспечивая доступность и геймификацию наряду с передовой технологией снижения рисков, De.Fi привлекает следующие 100 миллионов инвесторов, открывая ранее скрытые возможности.

Официальный сайт:
https://de.fi/
Whitepaper:
https://docs.de.fi/welcome/readme
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x6b0faca7ba905a86f221ceb5ca404f605e5b3131

Токеномика и анализ цен DeFi (DEFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeFi (DEFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 69,38K
$ 69,38K$ 69,38K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 30,06M
$ 30,06M$ 30,06M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,31M
$ 2,31M$ 2,31M
Исторический максимум:
$ 1,077
$ 1,077$ 1,077
Исторический минимум:
$ 0,002023143867285916
$ 0,002023143867285916$ 0,002023143867285916
Текущая цена:
$ 0,002308
$ 0,002308$ 0,002308

Токеномика DeFi (DEFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DeFi (DEFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DEFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DEFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEFI, изучите текущую цену DEFI!

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История цены DeFi (DEFI)

Анализ истории цены DEFI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.