Токеномика DeFi (DEFI) Откройте для себя ключевую информацию о DeFi (DEFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeFi (DEFI) De.Fi - это Web3 SocialFi и антивирус. Обеспечивая доступность и геймификацию наряду с передовой технологией снижения рисков, De.Fi привлекает следующие 100 миллионов инвесторов, открывая ранее скрытые возможности. Официальный сайт: https://de.fi/ Whitepaper: https://docs.de.fi/welcome/readme Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6b0faca7ba905a86f221ceb5ca404f605e5b3131 Купить DEFI сейчас!

Токеномика и анализ цен DeFi (DEFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeFi (DEFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 69,38K $ 69,38K $ 69,38K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 30,06M $ 30,06M $ 30,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,31M $ 2,31M $ 2,31M Исторический максимум: $ 1,077 $ 1,077 $ 1,077 Исторический минимум: $ 0,002023143867285916 $ 0,002023143867285916 $ 0,002023143867285916 Текущая цена: $ 0,002308 $ 0,002308 $ 0,002308 Узнайте больше о цене DeFi (DEFI)

Токеномика DeFi (DEFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeFi (DEFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEFI, изучите текущую цену DEFI!

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