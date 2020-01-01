Токеномика DDMTOWN (DDMT)
Информация о DDMTOWN (DDMT)
DDMTOWN - это виртуальная реальность рынка Тондэмун, который представлен типичной экосистемой будущего мира, стремительно преодолевающей границы региональных, национальных и виртуальных миров благодаря реализации метавселенной WEB3.0 на основе блокчейна. DDM TOWN - это комплексная метавселенная, построенная совместно с Dongdaemun Cooperative, цель которой - стать представительной площадкой мировых модных брендов, где реальность и виртуальность станут единым целым. Применяя AR и VR, DDMTOWN стремится соединить продавцов и потребителей в метавселенной и сохранить ценность авторских прав и собственности художников с помощью NFT. Кроме того, в метавселенной DDM TOWN вы можете приобрести различную одежду, аксессуары, NFT и т.д. с помощью токенов DDMT.
Токеномика и анализ цен DDMTOWN (DDMT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене DDMTOWN (DDMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика DDMTOWN (DDMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики DDMTOWN (DDMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DDMT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DDMT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DDMT, изучите текущую цену DDMT!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 DDMT = 0,08988 USD