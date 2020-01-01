Токеномика DDMTOWN (DDMT) Откройте для себя ключевую информацию о DDMTOWN (DDMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DDMTOWN (DDMT) DDMTOWN - это виртуальная реальность рынка Тондэмун, который представлен типичной экосистемой будущего мира, стремительно преодолевающей границы региональных, национальных и виртуальных миров благодаря реализации метавселенной WEB3.0 на основе блокчейна. DDM TOWN - это комплексная метавселенная, построенная совместно с Dongdaemun Cooperative, цель которой - стать представительной площадкой мировых модных брендов, где реальность и виртуальность станут единым целым. Применяя AR и VR, DDMTOWN стремится соединить продавцов и потребителей в метавселенной и сохранить ценность авторских прав и собственности художников с помощью NFT. Кроме того, в метавселенной DDM TOWN вы можете приобрести различную одежду, аксессуары, NFT и т.д. с помощью токенов DDMT. Официальный сайт: https://meta-ddmt.io/ Whitepaper: https://whitepaper.ddm-town.com/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x59536E645E5f394045049c38EA98aE45B4B0DEd2 Купить DDMT сейчас!

Токеномика и анализ цен DDMTOWN (DDMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DDMTOWN (DDMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,192 $ 1,192 $ 1,192 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,08988 $ 0,08988 $ 0,08988 Узнайте больше о цене DDMTOWN (DDMT)

Токеномика DDMTOWN (DDMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DDMTOWN (DDMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DDMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DDMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DDMT, изучите текущую цену DDMT!

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