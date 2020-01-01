Токеномика DDMTOWN (DDMT)

Токеномика DDMTOWN (DDMT)

Откройте для себя ключевую информацию о DDMTOWN (DDMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DDMTOWN (DDMT)

DDMTOWN - это виртуальная реальность рынка Тондэмун, который представлен типичной экосистемой будущего мира, стремительно преодолевающей границы региональных, национальных и виртуальных миров благодаря реализации метавселенной WEB3.0 на основе блокчейна. DDM TOWN - это комплексная метавселенная, построенная совместно с Dongdaemun Cooperative, цель которой - стать представительной площадкой мировых модных брендов, где реальность и виртуальность станут единым целым. Применяя AR и VR, DDMTOWN стремится соединить продавцов и потребителей в метавселенной и сохранить ценность авторских прав и собственности художников с помощью NFT. Кроме того, в метавселенной DDM TOWN вы можете приобрести различную одежду, аксессуары, NFT и т.д. с помощью токенов DDMT.

Официальный сайт:
https://meta-ddmt.io/
Whitepaper:
https://whitepaper.ddm-town.com/
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x59536E645E5f394045049c38EA98aE45B4B0DEd2

Токеномика и анализ цен DDMTOWN (DDMT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DDMTOWN (DDMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 1,192
$ 1,192$ 1,192
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,08988
$ 0,08988$ 0,08988

Токеномика DDMTOWN (DDMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DDMTOWN (DDMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DDMT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DDMT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DDMT, изучите текущую цену DDMT!

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История цены DDMTOWN (DDMT)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.