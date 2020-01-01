Токеномика DexCheck (DCK) Откройте для себя ключевую информацию о DexCheck (DCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DexCheck (DCK) DexCheck революционизирует криптовалютную торговлю благодаря своей уникальной аналитической платформе с использованием искусственного интеллекта. Она предлагает информацию о рынках криптовалют и NFT в режиме реального времени, делая анализ блокчейна интуитивно понятным и доступным даже для новичков. DexCheck отслеживает потоки "умных денег" и интегрирует социальный интеллект, предоставляя трейдерам передовые, простые и понятные инструменты для принятия стратегических решений. Официальный сайт: https://dexcheck.ai/info Whitepaper: https://dexcheck.gitbook.io/whitepaper/general/about-dexcheck Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x16faf9daa401aa42506af503aa3d80b871c467a3 Купить DCK сейчас!

Токеномика и анализ цен DexCheck (DCK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DexCheck (DCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,77M $ 4,77M $ 4,77M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 678,22M $ 678,22M $ 678,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,04M $ 7,04M $ 7,04M Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: $ 0,006002367642005336 $ 0,006002367642005336 $ 0,006002367642005336 Текущая цена: $ 0,007036 $ 0,007036 $ 0,007036 Узнайте больше о цене DexCheck (DCK)

Токеномика DexCheck (DCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DexCheck (DCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DCK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DCK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DCK, изучите текущую цену DCK!

Как купить DCK Заинтересованы в добавлении DexCheck (DCK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DCK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DCK на MEXC прямо сейчас!

История цены DexCheck (DCK) Анализ истории цены DCK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DCK прямо сейчас!

Прогноз цены DCK Хотите узнать, куда может двигаться DCK? Наша страница прогноза цены DCK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DCK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!