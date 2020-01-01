Токеномика DexCheck (DCK)

Токеномика DexCheck (DCK)

Откройте для себя ключевую информацию о DexCheck (DCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DexCheck (DCK)

DexCheck революционизирует криптовалютную торговлю благодаря своей уникальной аналитической платформе с использованием искусственного интеллекта. Она предлагает информацию о рынках криптовалют и NFT в режиме реального времени, делая анализ блокчейна интуитивно понятным и доступным даже для новичков. DexCheck отслеживает потоки "умных денег" и интегрирует социальный интеллект, предоставляя трейдерам передовые, простые и понятные инструменты для принятия стратегических решений.

Официальный сайт:
https://dexcheck.ai/info
Whitepaper:
https://dexcheck.gitbook.io/whitepaper/general/about-dexcheck
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x16faf9daa401aa42506af503aa3d80b871c467a3

Токеномика и анализ цен DexCheck (DCK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DexCheck (DCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,77M
$ 4,77M$ 4,77M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 678,22M
$ 678,22M$ 678,22M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,04M
$ 7,04M$ 7,04M
Исторический максимум:
$ 0,2
$ 0,2$ 0,2
Исторический минимум:
$ 0,006002367642005336
$ 0,006002367642005336$ 0,006002367642005336
Текущая цена:
$ 0,007036
$ 0,007036$ 0,007036

Токеномика DexCheck (DCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DexCheck (DCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DCK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DCK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DCK, изучите текущую цену DCK!

Как купить DCK

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История цены DexCheck (DCK)

Анализ истории цены DCK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DCK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.