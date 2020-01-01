Токеномика Decubate (DCB) Откройте для себя ключевую информацию о Decubate (DCB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Decubate (DCB) Decubate - ваша универсальная платформа для успеха в Web3. Мы стремимся совершить революцию в децентрализованной экономике, предлагая передовые решения DeFi, расширяя возможности новаторов и обеспечивая надежную среду для роста и успеха. Вместе мы сможем сформировать будущее Web3. Официальный сайт: https://www.decubate.com Whitepaper: https://docs.decubate.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xeac9873291ddaca754ea5642114151f3035c67a2 Купить DCB сейчас!

Токеномика и анализ цен Decubate (DCB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Decubate (DCB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,77M $ 3,77M $ 3,77M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 380,03M $ 380,03M $ 380,03M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,17988 $ 0,17988 $ 0,17988 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,009924 $ 0,009924 $ 0,009924 Узнайте больше о цене Decubate (DCB)

Токеномика Decubate (DCB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Decubate (DCB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DCB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DCB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DCB, изучите текущую цену DCB!

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