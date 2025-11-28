Что такое DANGNN

Токеномика и анализ цен DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DANGNN DAYA COIN (DANGNN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 366,60K $ 366,60K $ 366,60K Исторический максимум: $ 0,021 $ 0,021 $ 0,021 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00003666 $ 0,00003666 $ 0,00003666 Узнайте больше о цене DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Купить DANGNN сейчас!

Информация о DANGNN DAYA COIN (DANGNN) DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin. DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin. Официальный сайт: http://dangnncoin.com/ Whitepaper: https://dangnncoin.gitbook.io/dangnn-coins-white-paper Обозреватель блоков: https://explorer.dangnn.co.kr/

Токеномика DANGNN DAYA COIN (DANGNN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DANGNN DAYA COIN (DANGNN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DANGNN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DANGNN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DANGNN, изучите текущую цену DANGNN!

Как купить DANGNN Заинтересованы в добавлении DANGNN DAYA COIN (DANGNN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DANGNN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DANGNN на MEXC прямо сейчас! История цены DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Анализ истории цены DANGNN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DANGNN прямо сейчас! Прогноз цены DANGNN Хотите узнать, куда может двигаться DANGNN? Наша страница прогноза цены DANGNN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DANGNN прямо сейчас!

