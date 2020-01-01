Токеномика DAI (DAI)

Токеномика DAI (DAI)

Откройте для себя ключевую информацию о DAI (DAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DAI (DAI)

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

Официальный сайт:
https://makerdao.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/EjmyN6qEC1Tf1JxiG1ae7UTJhUxSwk1TCWNWqxWV4J6o

Токеномика и анализ цен DAI (DAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DAI (DAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,37B
$ 5,37B$ 5,37B
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 5,37B
$ 5,37B$ 5,37B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,5
$ 1,5$ 1,5
Исторический минимум:
$ 0,8970032280541823
$ 0,8970032280541823$ 0,8970032280541823
Текущая цена:
$ 1
$ 1$ 1

Токеномика DAI (DAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DAI (DAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DAI, изучите текущую цену DAI!

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История цены DAI (DAI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.