Токеномика DAI (DAI) Откройте для себя ключевую информацию о DAI (DAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DAI (DAI) Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain. Официальный сайт: https://makerdao.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/EjmyN6qEC1Tf1JxiG1ae7UTJhUxSwk1TCWNWqxWV4J6o Купить DAI сейчас!

Токеномика и анализ цен DAI (DAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DAI (DAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,37B $ 5,37B $ 5,37B Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 5,37B $ 5,37B $ 5,37B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,5 $ 1,5 $ 1,5 Исторический минимум: $ 0,8970032280541823 $ 0,8970032280541823 $ 0,8970032280541823 Текущая цена: $ 1 $ 1 $ 1 Узнайте больше о цене DAI (DAI)

Токеномика DAI (DAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DAI (DAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DAI, изучите текущую цену DAI!

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