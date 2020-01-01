Токеномика Constellation (DAG) Откройте для себя ключевую информацию о Constellation (DAG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Constellation (DAG) Constellation (DAG) - это протокол, использующий архитектуру направленного ациклического графа для достижения консенсуса, который теоретически способен к бесконечному масштабированию. С помощью протокола DAG и пользовательских каналов состояния Constellation стимулирует эволюцию смарт-контрактов, позволяя интегрировать источники данных в технологию распределенных бухгалтерских книг (DLT). Официальный сайт: https://www.constellationnetwork.io Обозреватель блоков: https://mainnet.dagexplorer.io/ Купить DAG сейчас!

Токеномика и анализ цен Constellation (DAG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Constellation (DAG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 96,32M $ 96,32M $ 96,32M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 2,87B $ 2,87B $ 2,87B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0979 $ 0,0979 $ 0,0979 Исторический минимум: $ 0,000896775299386 $ 0,000896775299386 $ 0,000896775299386 Текущая цена: $ 0,03352 $ 0,03352 $ 0,03352 Узнайте больше о цене Constellation (DAG)

Токеномика Constellation (DAG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Constellation (DAG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DAG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DAG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DAG, изучите текущую цену DAG!

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История цены Constellation (DAG) Анализ истории цены DAG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DAG прямо сейчас!

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