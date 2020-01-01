Токеномика Daddy Tate (DADDY) Откройте для себя ключевую информацию о Daddy Tate (DADDY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Daddy Tate (DADDY) DADDY - мемкоин в сети Solana Официальный сайт: https://www.daddysuniversity.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/4Cnk9EPnW5ixfLZatCPJjDB1PUtcRpVVgTQukm9epump Купить DADDY сейчас!

Токеномика и анализ цен Daddy Tate (DADDY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Daddy Tate (DADDY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,74M $ 18,74M $ 18,74M Общее предложение: $ 999,69M $ 999,69M $ 999,69M Оборотное предложение: $ 599,64M $ 599,64M $ 599,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,24M $ 31,24M $ 31,24M Исторический максимум: $ 0,2879 $ 0,2879 $ 0,2879 Исторический минимум: $ 0,028082853521813472 $ 0,028082853521813472 $ 0,028082853521813472 Текущая цена: $ 0,03125 $ 0,03125 $ 0,03125 Узнайте больше о цене Daddy Tate (DADDY)

Токеномика Daddy Tate (DADDY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Daddy Tate (DADDY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DADDY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DADDY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DADDY, изучите текущую цену DADDY!

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