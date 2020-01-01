Токеномика CYBRO (CYBRO) Откройте для себя ключевую информацию о CYBRO (CYBRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CYBRO (CYBRO) CYBRO — это мультичейн-рынок для заработка, который предоставляет простой и безопасный доступ к лучшим инвестиционным возможностям Web3, с управлением портфелем, основанным на искусственном интеллекте, интуитивно понятным дизайном и оперативной поддержкой. Официальный сайт: https://cybro.io Whitepaper: https://docs.cybro.io/ Обозреватель блоков: https://blastscan.io/address/0x963eec23618bbc8e1766661d5f263f18094ae4d5 Купить CYBRO сейчас!

Токеномика и анализ цен CYBRO (CYBRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CYBRO (CYBRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 647,43K $ 647,43K $ 647,43K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 132,40M $ 132,40M $ 132,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,89M $ 4,89M $ 4,89M Исторический максимум: $ 0,3588 $ 0,3588 $ 0,3588 Исторический минимум: $ 0,003632333457577384 $ 0,003632333457577384 $ 0,003632333457577384 Текущая цена: $ 0,00489 $ 0,00489 $ 0,00489 Узнайте больше о цене CYBRO (CYBRO)

Токеномика CYBRO (CYBRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CYBRO (CYBRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CYBRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CYBRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYBRO, изучите текущую цену CYBRO!

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