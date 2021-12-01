Токеномика Ctomorrow Platform (CTP)

Токеномика Ctomorrow Platform (CTP)

Откройте для себя ключевую информацию о Ctomorrow Platform (CTP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ctomorrow Platform (CTP)

Смарт-фабрика данных CTomorrow, где сканирование кожи с помощью искусственного интеллекта сочетается с персонализированными косметическими решениями и получением вознаграждений с помощью нашей системы S2E (Сканируй, чтобы заработать), разновидности M2E (Двигайся, чтобы зарабатывать). Присоединяйтесь к нам, чтобы произвести революцию в уходе за кожей с помощью точности искусственного интеллекта и интегрированных вознаграждений $CTP. Откройте для себя будущее с помощью Смарт-фабрики данных CTomorrow, где каждое сканирование приближает вас к лучшей коже.

Официальный сайт:
https://ctomorrow.io
Whitepaper:
https://ctomorrow.io/wp-content/uploads/2021/12/CTomorrow-White-Paper-v1.1.0_Web_Version.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xb850CAC12Ab85d4400db61ac78DC5Fc2418b6868

Токеномика и анализ цен Ctomorrow Platform (CTP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ctomorrow Platform (CTP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,16M
$ 3,16M$ 3,16M
Общее предложение:
$ 9,00B
$ 9,00B$ 9,00B
Оборотное предложение:
$ 1,63B
$ 1,63B$ 1,63B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,44M
$ 17,44M$ 17,44M
Исторический максимум:
$ 0,0117
$ 0,0117$ 0,0117
Исторический минимум:
$ 0,000632357997106018
$ 0,000632357997106018$ 0,000632357997106018
Текущая цена:
$ 0,001938
$ 0,001938$ 0,001938

Токеномика Ctomorrow Platform (CTP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ctomorrow Platform (CTP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CTP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CTP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTP, изучите текущую цену CTP!

Как купить CTP

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История цены Ctomorrow Platform (CTP)

Анализ истории цены CTP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CTP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.