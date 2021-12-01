Токеномика Ctomorrow Platform (CTP) Откройте для себя ключевую информацию о Ctomorrow Platform (CTP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ctomorrow Platform (CTP) Смарт-фабрика данных CTomorrow, где сканирование кожи с помощью искусственного интеллекта сочетается с персонализированными косметическими решениями и получением вознаграждений с помощью нашей системы S2E (Сканируй, чтобы заработать), разновидности M2E (Двигайся, чтобы зарабатывать). Присоединяйтесь к нам, чтобы произвести революцию в уходе за кожей с помощью точности искусственного интеллекта и интегрированных вознаграждений $CTP. Откройте для себя будущее с помощью Смарт-фабрики данных CTomorrow, где каждое сканирование приближает вас к лучшей коже. Официальный сайт: https://ctomorrow.io Whitepaper: https://ctomorrow.io/wp-content/uploads/2021/12/CTomorrow-White-Paper-v1.1.0_Web_Version.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xb850CAC12Ab85d4400db61ac78DC5Fc2418b6868 Купить CTP сейчас!

Токеномика и анализ цен Ctomorrow Platform (CTP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ctomorrow Platform (CTP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,16M $ 3,16M $ 3,16M Общее предложение: $ 9,00B $ 9,00B $ 9,00B Оборотное предложение: $ 1,63B $ 1,63B $ 1,63B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,44M $ 17,44M $ 17,44M Исторический максимум: $ 0,0117 $ 0,0117 $ 0,0117 Исторический минимум: $ 0,000632357997106018 $ 0,000632357997106018 $ 0,000632357997106018 Текущая цена: $ 0,001938 $ 0,001938 $ 0,001938 Узнайте больше о цене Ctomorrow Platform (CTP)

Токеномика Ctomorrow Platform (CTP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ctomorrow Platform (CTP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CTP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CTP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTP, изучите текущую цену CTP!

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