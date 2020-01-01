Токеномика Crust Network (CRU) Откройте для себя ключевую информацию о Crust Network (CRU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Crust Network (CRU) Crust Network — это поставщик децентрализованных облачных хранилищ, который был разработан для реализации наших трех основных ценностей: децентрализации, конфиденциальности и гарантии.Crust поддерживает несколько протоколов уровня хранения, таких как IPFS, и предоставляет пользователям мгновенный доступ к функциям хранения в цепочке.Технический стек Crust также поддерживает обработку данных и вычисления. Crust Network имеет три основные функции: хранилище метаданных NFT и Metaverse, хранилище личных файлов и хостинг веб-сайтов/dApp. Официальный сайт: https://www.crust.network/ Whitepaper: https://wiki.crust.network/en Обозреватель блоков: https://crust.subscan.io/ Купить CRU сейчас!

Токеномика и анализ цен Crust Network (CRU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crust Network (CRU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 991,11K $ 991,11K $ 991,11K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 14,14M $ 14,14M $ 14,14M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,7 $ 2,7 $ 2,7 Исторический минимум: $ 0,06390712989688724 $ 0,06390712989688724 $ 0,06390712989688724 Текущая цена: $ 0,0701 $ 0,0701 $ 0,0701 Узнайте больше о цене Crust Network (CRU)

Токеномика Crust Network (CRU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crust Network (CRU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRU, изучите текущую цену CRU!

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