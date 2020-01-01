Токеномика CRTAI NETWORK (CRTAI) Откройте для себя ключевую информацию о CRTAI NETWORK (CRTAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CRTAI NETWORK (CRTAI) CRTAI NETWORK - это проект, целью которого является предоставление инновационных решений путем использования возможностей искусственного интеллекта (ИИ) и технологий блокчейн. Этот проект работает в различных областях, таких как децентрализованные финансы (DeFi), торговые боты на базе ИИ, системы стейкинга и удобные в использовании ИИ-чатботы. Официальный сайт: http://crtainetwork.com Whitepaper: https://crtainetwork.com/docs/whitepaper_5.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x88e4adc30b5dd08122d55b0cef013062a94986da Купить CRTAI сейчас!

Токеномика и анализ цен CRTAI NETWORK (CRTAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CRTAI NETWORK (CRTAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 137,84K $ 137,84K $ 137,84K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 352,90M $ 352,90M $ 352,90M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0193 $ 0,0193 $ 0,0193 Исторический минимум: $ 0,000361441758923772 $ 0,000361441758923772 $ 0,000361441758923772 Текущая цена: $ 0,0003906 $ 0,0003906 $ 0,0003906 Узнайте больше о цене CRTAI NETWORK (CRTAI)

Токеномика CRTAI NETWORK (CRTAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CRTAI NETWORK (CRTAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRTAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRTAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRTAI, изучите текущую цену CRTAI!

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