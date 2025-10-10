Токеномика CROSS (CROSS)

Токеномика CROSS (CROSS)

Откройте для себя ключевую информацию о CROSS (CROSS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:42:24 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен CROSS (CROSS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CROSS (CROSS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 71,09M
$ 71,09M$ 71,09M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 335,22M
$ 335,22M$ 335,22M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 212,07M
$ 212,07M$ 212,07M
Исторический максимум:
$ 0,44571
$ 0,44571$ 0,44571
Исторический минимум:
$ 0,04656997751656906
$ 0,04656997751656906$ 0,04656997751656906
Текущая цена:
$ 0,21207
$ 0,21207$ 0,21207

Информация о CROSS (CROSS)

CROSS – это блокчейн 1 уровня, специально разработанный для игр Web3. Его бизнес-модель ориентирована на предоставление полнофункциональной инфраструктуры для ончейн-игр и получение прибыли за счет комиссий за газ, торговли на DEX, транзакций NFT и инструментов для разработчиков. Цель проекта – создать масштабируемую, ориентированную на производительность экосистему, которая соединяет игры масштаба Web2 с собственностью Web3 и токеномикой.

Официальный сайт:
https://www.ogfcorp.com/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x6bf62ca91e397b5a7d1d6bce97d9092065d7a510#tokenInfo

Токеномика CROSS (CROSS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CROSS (CROSS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CROSS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CROSS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CROSS, изучите текущую цену CROSS!

Как купить CROSS

Заинтересованы в добавлении CROSS (CROSS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CROSS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены CROSS (CROSS)

Анализ истории цены CROSS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CROSS

Хотите узнать, куда может двигаться CROSS? Наша страница прогноза цены CROSS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»