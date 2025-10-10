CROSS – это блокчейн 1 уровня, специально разработанный для игр Web3. Его бизнес-модель ориентирована на предоставление полнофункциональной инфраструктуры для ончейн-игр и получение прибыли за счет комиссий за газ, торговли на DEX, транзакций NFT и инструментов для разработчиков. Цель проекта – создать масштабируемую, ориентированную на производительность экосистему, которая соединяет игры масштаба Web2 с собственностью Web3 и токеномикой.

