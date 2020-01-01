Токеномика Clearpool (CPOOL) Откройте для себя ключевую информацию о Clearpool (CPOOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Clearpool (CPOOL) Clearpool – это децентрализованная экосистема рынков капитала, где институциональные заемщики могут получить доступ к необеспеченным кредитам непосредственно из экосистемы DeFi. Clearpool представляет собой модель динамической процентной ставки, управляемой рыночными силами спроса и предложения. Официальный сайт: https://clearpool.finance/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AeXrLftu8chuY4ctc6oDeG4dUx6Yr4aqeakUMFNvACdg Купить CPOOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Clearpool (CPOOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Clearpool (CPOOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 93,27M $ 93,27M $ 93,27M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 780,34M $ 780,34M $ 780,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 119,53M $ 119,53M $ 119,53M Исторический максимум: $ 0,5921 $ 0,5921 $ 0,5921 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,11953 $ 0,11953 $ 0,11953 Узнайте больше о цене Clearpool (CPOOL)

Токеномика Clearpool (CPOOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Clearpool (CPOOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CPOOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CPOOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CPOOL, изучите текущую цену CPOOL!

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