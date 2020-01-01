Токеномика Crystal Palace FT (CPFC) Откройте для себя ключевую информацию о Crystal Palace FT (CPFC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Crystal Palace FT (CPFC) CPFC Fan Token позволяет болельщикам Crystal Palace FC иметь токенизированную долю влияния на решения клуба. Болельщики могут участвовать в принятии самых разных клубных решений и при этом зарабатывать награды и опыт, которые нельзя купить за деньги. Официальный сайт: https://www.chiliz.net/ Обозреватель блоков: https://explorer.chiliz.com/tokens/0xa7B303a6e8bA03d6fA3d9E895F935065e4b19F1F/ Купить CPFC сейчас!

Токеномика и анализ цен Crystal Palace FT (CPFC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crystal Palace FT (CPFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 298,10K $ 298,10K $ 298,10K Исторический максимум: $ 3 000 $ 3 000 $ 3 000 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,02981 $ 0,02981 $ 0,02981 Узнайте больше о цене Crystal Palace FT (CPFC)

Токеномика Crystal Palace FT (CPFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crystal Palace FT (CPFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CPFC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CPFC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CPFC, изучите текущую цену CPFC!

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