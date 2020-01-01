Токеномика COQ INU (COQ) Откройте для себя ключевую информацию о COQ INU (COQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о COQ INU (COQ) Coq Inu родился из коллективного увлечения, глубоко укоренившегося в мемах и юморе, это не обычный мемкоин - это образ жизни. Официальный сайт: https://www.coqinu.com/ Whitepaper: https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d Обозреватель блоков: https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114 Купить COQ сейчас!

Токеномика и анализ цен COQ INU (COQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене COQ INU (COQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,27M $ 33,27M $ 33,27M Общее предложение: $ 69,42T $ 69,42T $ 69,42T Оборотное предложение: $ 69,42T $ 69,42T $ 69,42T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,27M $ 33,27M $ 33,27M Исторический максимум: $ 0,0000058 $ 0,0000058 $ 0,0000058 Исторический минимум: $ 0,000000000320111495 $ 0,000000000320111495 $ 0,000000000320111495 Текущая цена: $ 0,0000004793 $ 0,0000004793 $ 0,0000004793 Узнайте больше о цене COQ INU (COQ)

Токеномика COQ INU (COQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики COQ INU (COQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COQ, изучите текущую цену COQ!

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