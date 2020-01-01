Токеномика COQ INU (COQ)

Токеномика COQ INU (COQ)

Откройте для себя ключевую информацию о COQ INU (COQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о COQ INU (COQ)

Coq Inu родился из коллективного увлечения, глубоко укоренившегося в мемах и юморе, это не обычный мемкоин - это образ жизни.

Официальный сайт:
https://www.coqinu.com/
Whitepaper:
https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d
Обозреватель блоков:
https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114

Токеномика и анализ цен COQ INU (COQ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене COQ INU (COQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 33,27M
$ 33,27M$ 33,27M
Общее предложение:
$ 69,42T
$ 69,42T$ 69,42T
Оборотное предложение:
$ 69,42T
$ 69,42T$ 69,42T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 33,27M
$ 33,27M$ 33,27M
Исторический максимум:
$ 0,0000058
$ 0,0000058$ 0,0000058
Исторический минимум:
$ 0,000000000320111495
$ 0,000000000320111495$ 0,000000000320111495
Текущая цена:
$ 0,0000004793
$ 0,0000004793$ 0,0000004793

Токеномика COQ INU (COQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики COQ INU (COQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COQ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COQ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COQ, изучите текущую цену COQ!

Как купить COQ

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История цены COQ INU (COQ)

Анализ истории цены COQ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены COQ

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.