Токеномика Collaterize (COLLAT) Откройте для себя ключевую информацию о Collaterize (COLLAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Collaterize (COLLAT) Мобильное приложение и протокол L1 для токенизации и торговли RWA. Официальный сайт: collaterize.com Whitepaper: https://collaterize.gitbook.io/docs Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/C7heQqfNzdMbUFQwcHkL9FvdwsFsDRBnfwZDDyWYCLTZ Купить COLLAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Collaterize (COLLAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Collaterize (COLLAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,45M $ 18,45M $ 18,45M Исторический максимум: $ 0,09349 $ 0,09349 $ 0,09349 Исторический минимум: $ 0,00128581154824499 $ 0,00128581154824499 $ 0,00128581154824499 Текущая цена: $ 0,018448 $ 0,018448 $ 0,018448 Узнайте больше о цене Collaterize (COLLAT)

Токеномика Collaterize (COLLAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Collaterize (COLLAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COLLAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COLLAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COLLAT, изучите текущую цену COLLAT!

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