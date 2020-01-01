Токеномика Changer (CNG) Откройте для себя ключевую информацию о Changer (CNG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Changer (CNG) Changer позволяет пользователям беспрепятственно осуществлять кросс-чейн обмен между 10 000+ виртуальными активами. Сочетая в себе лучшее из CeFi и DeFi, Changer станет универсальным криптовалютным магазином для всех пользователей. Официальный сайт: https://cng.vc Whitepaper: https://docs.cng.vc/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5C1d9aA868a30795F92fAe903eDc9eFF269044bf Купить CNG сейчас!

Токеномика и анализ цен Changer (CNG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Changer (CNG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,51M $ 1,51M $ 1,51M Исторический максимум: $ 0,12233 $ 0,12233 $ 0,12233 Исторический минимум: $ 0,002182786033446447 $ 0,002182786033446447 $ 0,002182786033446447 Текущая цена: $ 0,007569 $ 0,007569 $ 0,007569 Узнайте больше о цене Changer (CNG)

Токеномика Changer (CNG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Changer (CNG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CNG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CNG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CNG, изучите текущую цену CNG!

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