Токеномика Clore AI (CLORE)

Токеномика Clore AI (CLORE)

Откройте для себя ключевую информацию о Clore AI (CLORE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Clore AI (CLORE)

Clore.ai - это инновационная платформа, объединяющая частные лица и компании, желающие использовать высокопроизводительные графические процессоры для решения различных задач, таких как обучение искусственному интеллекту, рендеринг видео и майнинг криптовалют. Предоставляя удобный для пользователей рынок, Clore.ai позволяет пользователям получать доступ к мощным вычислительным ресурсам по конкурентоспособным ценам и на гибкой основе.

Официальный сайт:
https://www.clore.ai
Whitepaper:
https://clore.ai/assets/pdf/Proof%20Of%20Holding.pdf
Обозреватель блоков:
https://clore.cryptoscope.io/

Токеномика и анализ цен Clore AI (CLORE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Clore AI (CLORE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,03M
$ 8,03M$ 8,03M
Общее предложение:
$ 1,30B
$ 1,30B$ 1,30B
Оборотное предложение:
$ 554,65M
$ 554,65M$ 554,65M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 18,83M
$ 18,83M$ 18,83M
Исторический максимум:
$ 0,45
$ 0,45$ 0,45
Исторический минимум:
$ 0,002873471608704941
$ 0,002873471608704941$ 0,002873471608704941
Текущая цена:
$ 0,014481
$ 0,014481$ 0,014481

Токеномика Clore AI (CLORE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Clore AI (CLORE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CLORE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CLORE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLORE, изучите текущую цену CLORE!

Как купить CLORE

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История цены Clore AI (CLORE)

Анализ истории цены CLORE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.