Токеномика Chirp (CHIRP) Откройте для себя ключевую информацию о Chirp (CHIRP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chirp (CHIRP) Chirp: Подключение всего и везде. Chirp – это комплексная экосистема для Интернета вещей (IoT), основанная на двух ключевых компонентах: децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN) и мощной IoT-платформе, построенной на блокчейне Sui. Официальный сайт: https://chirptoken.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/dsh5kkqw84b5qsxz Обозреватель блоков: https://chirptoken.io/explorer/ Купить CHIRP сейчас!

Токеномика и анализ цен Chirp (CHIRP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chirp (CHIRP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 66,14M $ 66,14M $ 66,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,70M $ 22,70M $ 22,70M Исторический максимум: $ 0,71 $ 0,71 $ 0,71 Исторический минимум: $ 0,022689957372201676 $ 0,022689957372201676 $ 0,022689957372201676 Текущая цена: $ 0,07567 $ 0,07567 $ 0,07567 Узнайте больше о цене Chirp (CHIRP)

Токеномика Chirp (CHIRP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chirp (CHIRP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHIRP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHIRP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHIRP, изучите текущую цену CHIRP!

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