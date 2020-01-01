Токеномика Chintai Network (CHEX) Откройте для себя ключевую информацию о Chintai Network (CHEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chintai Network (CHEX) Chintai - это лицензированная и регулируемая платформа для токенизации. Основанная на инновационном токене $CHEX, Chintai предлагает совместимое, универсальное решение для перевода реальных активов ончейн. Официальный сайт: https://chintai.io Whitepaper: https://chintai.io/group/chexroadmap.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/6dKCoWjpj5MFU5gWDEFdpUUeBasBLK3wLEwhUzQPAa1e Купить CHEX сейчас!

Токеномика и анализ цен Chintai Network (CHEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chintai Network (CHEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 157,02M $ 157,02M $ 157,02M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 998,86M $ 998,86M $ 998,86M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,87 $ 0,87 $ 0,87 Исторический минимум: $ 0,00274259 $ 0,00274259 $ 0,00274259 Текущая цена: $ 0,1572 $ 0,1572 $ 0,1572 Узнайте больше о цене Chintai Network (CHEX)

Токеномика Chintai Network (CHEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chintai Network (CHEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHEX, изучите текущую цену CHEX!

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