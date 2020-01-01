Токеномика Cheems (CHEEMS)

Токеномика Cheems (CHEEMS)

Откройте для себя ключевую информацию о Cheems (CHEEMS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Cheems (CHEEMS)

«Cheems» — повелитель мемов, маленький, жалкий, беспомощный Шиба-Ину. Мы уважаем всех, кто любит Cheems и кто пережил различные падения рынка, мошеннические проекты и обвалы на крипторынке. Cheems здесь для всех вас — потеряли ли вы дом, рисковали здоровьем или пострадали из-за Doge, приходите в Cheems, собирайте толпу, и вместе мы сможем создать больше богатства.

Официальный сайт:
https://cheems.pet/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x0df0587216a4a1bb7d5082fdc491d93d2dd4b413

Токеномика и анализ цен Cheems (CHEEMS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cheems (CHEEMS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 275,67M
$ 275,67M$ 275,67M
Общее предложение:
$ 203,67T
$ 203,67T$ 203,67T
Оборотное предложение:
$ 187,50T
$ 187,50T$ 187,50T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 299,46M
$ 299,46M$ 299,46M
Исторический максимум:
$ 0,0000021713
$ 0,0000021713$ 0,0000021713
Исторический минимум:
$ 0,000000033427737282
$ 0,000000033427737282$ 0,000000033427737282
Текущая цена:
$ 0,0000014703
$ 0,0000014703$ 0,0000014703

Токеномика Cheems (CHEEMS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cheems (CHEEMS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CHEEMS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CHEEMS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHEEMS, изучите текущую цену CHEEMS!

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История цены Cheems (CHEEMS)

Анализ истории цены CHEEMS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.