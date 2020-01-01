Токеномика Cheems (CHEEMS) Откройте для себя ключевую информацию о Cheems (CHEEMS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cheems (CHEEMS) «Cheems» — повелитель мемов, маленький, жалкий, беспомощный Шиба-Ину. Мы уважаем всех, кто любит Cheems и кто пережил различные падения рынка, мошеннические проекты и обвалы на крипторынке. Cheems здесь для всех вас — потеряли ли вы дом, рисковали здоровьем или пострадали из-за Doge, приходите в Cheems, собирайте толпу, и вместе мы сможем создать больше богатства. Официальный сайт: https://cheems.pet/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x0df0587216a4a1bb7d5082fdc491d93d2dd4b413 Купить CHEEMS сейчас!

Токеномика и анализ цен Cheems (CHEEMS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cheems (CHEEMS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 275,67M $ 275,67M $ 275,67M Общее предложение: $ 203,67T $ 203,67T $ 203,67T Оборотное предложение: $ 187,50T $ 187,50T $ 187,50T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 299,46M $ 299,46M $ 299,46M Исторический максимум: $ 0,0000021713 $ 0,0000021713 $ 0,0000021713 Исторический минимум: $ 0,000000033427737282 $ 0,000000033427737282 $ 0,000000033427737282 Текущая цена: $ 0,0000014703 $ 0,0000014703 $ 0,0000014703 Узнайте больше о цене Cheems (CHEEMS)

Токеномика Cheems (CHEEMS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cheems (CHEEMS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHEEMS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHEEMS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHEEMS, изучите текущую цену CHEEMS!

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