Токеномика ChangeX (CHANGE) Откройте для себя ключевую информацию о ChangeX (CHANGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ChangeX (CHANGE) ChangeX - это многоцепочечное некустодиальное гибридное мобильное приложение DeFi/CeFi с фокусом на PoS-активы, разработка уникального стейкинг-продукта с кредитным плечом, который позволит получать до 2x APR на существующие активы, карта Visa для расходования стейкинг-доходов без прерывания стейкинга и интегрированный банковский счет. Официальный сайт: https://changex.io Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x7051faED0775f664a0286Af4F75ef5ed74e02754 Купить CHANGE сейчас!

Токеномика и анализ цен ChangeX (CHANGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ChangeX (CHANGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 425,00M $ 425,00M $ 425,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 954,27K $ 954,27K $ 954,27K Исторический максимум: $ 0,132996 $ 0,132996 $ 0,132996 Исторический минимум: $ 0,00203470520569099 $ 0,00203470520569099 $ 0,00203470520569099 Текущая цена: $ 0,00224533 $ 0,00224533 $ 0,00224533 Узнайте больше о цене ChangeX (CHANGE)

Токеномика ChangeX (CHANGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ChangeX (CHANGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHANGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHANGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHANGE, изучите текущую цену CHANGE!

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