Токеномика CESS Network (CESS)

Токеномика CESS Network (CESS)

Откройте для себя ключевую информацию о CESS Network (CESS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CESS Network (CESS)

CESS Network – это L1-инфраструктура децентрализованной ценности данных, предлагающая комплексное решение для работы с данными, которое позволяет компаниям, организациям и государственным структурам в полной мере использовать потенциал искусственного интеллекта. Обеспечивает решения для защиты права собственности на данные, суверенитета данных и конфиденциальности пользователей в эпоху ИИ и экономики данных Web3.

Официальный сайт:
https://www.cess.network/
Whitepaper:
https://github.com/CESSProject/Whitepaper/blob/main/cess-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x0c78d4605c2972e5f989de9019de1fb00c5d3462

Токеномика и анализ цен CESS Network (CESS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CESS Network (CESS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,021
$ 0,021$ 0,021
Исторический минимум:
--
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Текущая цена:
$ 0,002904
$ 0,002904$ 0,002904

Токеномика CESS Network (CESS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CESS Network (CESS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CESS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CESS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CESS, изучите текущую цену CESS!

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История цены CESS Network (CESS)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.