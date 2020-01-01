Токеномика Cellframe (CELL) Откройте для себя ключевую информацию о Cellframe (CELL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cellframe (CELL) Cellframe Network - это масштабируемая платформа нового поколения с открытым исходным кодом для создания и объединения блокчейн и сервисов, защищенных постквантовым шифрованием. Официальный сайт: https://cellframe.net/ Whitepaper: https://cellframe.net/files/CllfrmWPbeta%20(1).pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x26c8afbbfe1ebaca03c2bb082e69d0476bffe099 Купить CELL сейчас!

Токеномика и анализ цен Cellframe (CELL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cellframe (CELL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,80M $ 7,80M $ 7,80M Общее предложение: $ 30,30M $ 30,30M $ 30,30M Оборотное предложение: $ 28,60M $ 28,60M $ 28,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,27M $ 8,27M $ 8,27M Исторический максимум: $ 2,36 $ 2,36 $ 2,36 Исторический минимум: $ 0,12761940186248863 $ 0,12761940186248863 $ 0,12761940186248863 Текущая цена: $ 0,2729 $ 0,2729 $ 0,2729 Узнайте больше о цене Cellframe (CELL)

Токеномика Cellframe (CELL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cellframe (CELL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CELL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CELL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CELL, изучите текущую цену CELL!

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