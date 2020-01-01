Токеномика Cellframe (CELL)

Токеномика Cellframe (CELL)

Откройте для себя ключевую информацию о Cellframe (CELL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Cellframe (CELL)

Cellframe Network - это масштабируемая платформа нового поколения с открытым исходным кодом для создания и объединения блокчейн и сервисов, защищенных постквантовым шифрованием.

Официальный сайт:
https://cellframe.net/
Whitepaper:
https://cellframe.net/files/CllfrmWPbeta%20(1).pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x26c8afbbfe1ebaca03c2bb082e69d0476bffe099

Токеномика и анализ цен Cellframe (CELL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cellframe (CELL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,80M
$ 7,80M$ 7,80M
Общее предложение:
$ 30,30M
$ 30,30M$ 30,30M
Оборотное предложение:
$ 28,60M
$ 28,60M$ 28,60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,27M
$ 8,27M$ 8,27M
Исторический максимум:
$ 2,36
$ 2,36$ 2,36
Исторический минимум:
$ 0,12761940186248863
$ 0,12761940186248863$ 0,12761940186248863
Текущая цена:
$ 0,2729
$ 0,2729$ 0,2729

Токеномика Cellframe (CELL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cellframe (CELL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CELL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CELL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CELL, изучите текущую цену CELL!

Как купить CELL

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История цены Cellframe (CELL)

Анализ истории цены CELL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.