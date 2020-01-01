Токеномика A Hunters Dream (CAW) Откройте для себя ключевую информацию о A Hunters Dream (CAW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о A Hunters Dream (CAW) A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development. Официальный сайт: https://caw.is/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf3b9569F82B18aEf890De263B84189bd33EBe452 Купить CAW сейчас!

Токеномика и анализ цен A Hunters Dream (CAW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене A Hunters Dream (CAW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,000000186 $ 0,000000186 $ 0,000000186 Исторический минимум: $ 0,000000029914424298 $ 0,000000029914424298 $ 0,000000029914424298 Текущая цена: $ 0,000000040944 $ 0,000000040944 $ 0,000000040944 Узнайте больше о цене A Hunters Dream (CAW)

Токеномика A Hunters Dream (CAW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики A Hunters Dream (CAW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAW, изучите текущую цену CAW!

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