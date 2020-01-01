Токеномика CARV (CARV) Откройте для себя ключевую информацию о CARV (CARV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CARV (CARV) CARV возглавляет разработку крупнейшего модульного слоя идентификации и данных (IDL) для игр, искусственного интеллекта и не только. Имея более 900 интеграций в игры и ИИ, CARV поддерживает 30% всех игр Web3, обслуживая более 9,5 миллионов зарегистрированных игроков, включая 2,8 миллиона уникальных держателей идентификаторов CARV ончейн. Входя в тройку лидеров по количеству уникальных активных кошельков в 40+ сетях, CARV привлекла 50 млн $ от таких ведущих инвесторов, как Tribe Capital, Temasek Vertex и Animoca Brands. Поддерживаемая командой из Coinbase, Google и Electronic Arts, CARV меняет способы использования данных в играх, искусственном интеллекте и других сферах. Официальный сайт: https://carv.io Whitepaper: https://docs.carv.io/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AFJtnuqGMaj5jAo6Pwxo28r1f7XAXXTSA8q3rG3q8b4A Купить CARV сейчас!

Токеномика и анализ цен CARV (CARV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CARV (CARV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 71,98M $ 71,98M $ 71,98M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 293,44M $ 293,44M $ 293,44M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,5265 $ 1,5265 $ 1,5265 Исторический минимум: $ 0,21776804352245696 $ 0,21776804352245696 $ 0,21776804352245696 Текущая цена: $ 0,2453 $ 0,2453 $ 0,2453 Узнайте больше о цене CARV (CARV)

Токеномика CARV (CARV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CARV (CARV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CARV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CARV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CARV, изучите текущую цену CARV!

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