Токеномика CARV (CARV)

Токеномика CARV (CARV)

Откройте для себя ключевую информацию о CARV (CARV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CARV (CARV)

CARV возглавляет разработку крупнейшего модульного слоя идентификации и данных (IDL) для игр, искусственного интеллекта и не только. Имея более 900 интеграций в игры и ИИ, CARV поддерживает 30% всех игр Web3, обслуживая более 9,5 миллионов зарегистрированных игроков, включая 2,8 миллиона уникальных держателей идентификаторов CARV ончейн. Входя в тройку лидеров по количеству уникальных активных кошельков в 40+ сетях, CARV привлекла 50 млн $ от таких ведущих инвесторов, как Tribe Capital, Temasek Vertex и Animoca Brands. Поддерживаемая командой из Coinbase, Google и Electronic Arts, CARV меняет способы использования данных в играх, искусственном интеллекте и других сферах.

Официальный сайт:
https://carv.io
Whitepaper:
https://docs.carv.io/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/AFJtnuqGMaj5jAo6Pwxo28r1f7XAXXTSA8q3rG3q8b4A

Токеномика и анализ цен CARV (CARV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CARV (CARV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 71,98M
$ 71,98M$ 71,98M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 293,44M
$ 293,44M$ 293,44M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,5265
$ 1,5265$ 1,5265
Исторический минимум:
$ 0,21776804352245696
$ 0,21776804352245696$ 0,21776804352245696
Текущая цена:
$ 0,2453
$ 0,2453$ 0,2453

Токеномика CARV (CARV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CARV (CARV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CARV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CARV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CARV, изучите текущую цену CARV!

Как купить CARV

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История цены CARV (CARV)

Анализ истории цены CARV помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.