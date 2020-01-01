Токеномика CARV (CARV)
Информация о CARV (CARV)
CARV возглавляет разработку крупнейшего модульного слоя идентификации и данных (IDL) для игр, искусственного интеллекта и не только. Имея более 900 интеграций в игры и ИИ, CARV поддерживает 30% всех игр Web3, обслуживая более 9,5 миллионов зарегистрированных игроков, включая 2,8 миллиона уникальных держателей идентификаторов CARV ончейн. Входя в тройку лидеров по количеству уникальных активных кошельков в 40+ сетях, CARV привлекла 50 млн $ от таких ведущих инвесторов, как Tribe Capital, Temasek Vertex и Animoca Brands. Поддерживаемая командой из Coinbase, Google и Electronic Arts, CARV меняет способы использования данных в играх, искусственном интеллекте и других сферах.
Токеномика и анализ цен CARV (CARV)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене CARV (CARV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика CARV (CARV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики CARV (CARV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов CARV, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов CARV.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CARV, изучите текущую цену CARV!
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