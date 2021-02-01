Токеномика Carnomaly (CARR)

Токеномика Carnomaly (CARR)

Откройте для себя ключевую информацию о Carnomaly (CARR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Carnomaly (CARR)

Токен CARR находится на блокчейне Polygon и обеспечивает работу экосистемы Carnomaly, Carnomaly, CarrChain и CarrDefi. Получайте вознаграждения за обновленную историю пробега и обслуживания автомобиля. Утилитарный токен CARR "Там, где криптовалюта встречается с дорогой".

Официальный сайт:
https://carnomaly.io/
Whitepaper:
https://carnomaly.io/wp-content/uploads/2021/02/Carnomoly_Whitepaper_22621.pdf
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x9b765735C82BB00085e9DBF194F20E3Fa754258E

Токеномика и анализ цен Carnomaly (CARR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Carnomaly (CARR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,65M
$ 1,65M$ 1,65M
Общее предложение:
$ 1,75B
$ 1,75B$ 1,75B
Оборотное предложение:
$ 1,61B
$ 1,61B$ 1,61B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,80M
$ 1,80M$ 1,80M
Исторический максимум:
$ 0,0072
$ 0,0072$ 0,0072
Исторический минимум:
$ 0,000106941883725881
$ 0,000106941883725881$ 0,000106941883725881
Текущая цена:
$ 0,001029
$ 0,001029$ 0,001029

Токеномика Carnomaly (CARR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Carnomaly (CARR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CARR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CARR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CARR, изучите текущую цену CARR!

Как купить CARR

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История цены Carnomaly (CARR)

Анализ истории цены CARR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.