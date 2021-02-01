Токеномика Carnomaly (CARR) Откройте для себя ключевую информацию о Carnomaly (CARR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Carnomaly (CARR) Токен CARR находится на блокчейне Polygon и обеспечивает работу экосистемы Carnomaly, Carnomaly, CarrChain и CarrDefi. Получайте вознаграждения за обновленную историю пробега и обслуживания автомобиля. Утилитарный токен CARR "Там, где криптовалюта встречается с дорогой". Официальный сайт: https://carnomaly.io/ Whitepaper: https://carnomaly.io/wp-content/uploads/2021/02/Carnomoly_Whitepaper_22621.pdf Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x9b765735C82BB00085e9DBF194F20E3Fa754258E Купить CARR сейчас!

Токеномика и анализ цен Carnomaly (CARR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Carnomaly (CARR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,65M $ 1,65M $ 1,65M Общее предложение: $ 1,75B $ 1,75B $ 1,75B Оборотное предложение: $ 1,61B $ 1,61B $ 1,61B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,80M $ 1,80M $ 1,80M Исторический максимум: $ 0,0072 $ 0,0072 $ 0,0072 Исторический минимум: $ 0,000106941883725881 $ 0,000106941883725881 $ 0,000106941883725881 Текущая цена: $ 0,001029 $ 0,001029 $ 0,001029 Узнайте больше о цене Carnomaly (CARR)

Токеномика Carnomaly (CARR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Carnomaly (CARR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CARR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CARR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CARR, изучите текущую цену CARR!

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