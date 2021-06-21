Токеномика swarm (BZZ) Откройте для себя ключевую информацию о swarm (BZZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о swarm (BZZ) Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain. Официальный сайт: https://www.ethswarm.org/ Whitepaper: https://www.ethswarm.org/swarm-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x19062190b1925b5b6689d7073fdfc8c2976ef8cb Купить BZZ сейчас!

Токеномика и анализ цен swarm (BZZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене swarm (BZZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,67M $ 8,67M $ 8,67M Общее предложение: $ 63,15M $ 63,15M $ 63,15M Оборотное предложение: $ 52,60M $ 52,60M $ 52,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,41M $ 10,41M $ 10,41M Исторический максимум: $ 28 $ 28 $ 28 Исторический минимум: $ 0,12197999757777185 $ 0,12197999757777185 $ 0,12197999757777185 Текущая цена: $ 0,1648 $ 0,1648 $ 0,1648 Узнайте больше о цене swarm (BZZ)

Токеномика swarm (BZZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики swarm (BZZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BZZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BZZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BZZ, изучите текущую цену BZZ!

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