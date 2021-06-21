Токеномика swarm (BZZ)

Токеномика swarm (BZZ)

Откройте для себя ключевую информацию о swarm (BZZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о swarm (BZZ)

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

Официальный сайт:
https://www.ethswarm.org/
Whitepaper:
https://www.ethswarm.org/swarm-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x19062190b1925b5b6689d7073fdfc8c2976ef8cb

Токеномика и анализ цен swarm (BZZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене swarm (BZZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,67M
$ 8,67M$ 8,67M
Общее предложение:
$ 63,15M
$ 63,15M$ 63,15M
Оборотное предложение:
$ 52,60M
$ 52,60M$ 52,60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,41M
$ 10,41M$ 10,41M
Исторический максимум:
$ 28
$ 28$ 28
Исторический минимум:
$ 0,12197999757777185
$ 0,12197999757777185$ 0,12197999757777185
Текущая цена:
$ 0,1648
$ 0,1648$ 0,1648

Токеномика swarm (BZZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики swarm (BZZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BZZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BZZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BZZ, изучите текущую цену BZZ!

Как купить BZZ

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История цены swarm (BZZ)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.