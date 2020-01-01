Токеномика Baanx (BXX) Откройте для себя ключевую информацию о Baanx (BXX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baanx (BXX) BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“ Официальный сайт: https://www.baanxapp.com/bxx Whitepaper: https://global-uploads.webflow.com/5f7ac868eff61848f2194913/60dec119911703447b1cf11e_Baanx.com_white_paper_2.0.4.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 Купить BXX сейчас!

Токеномика и анализ цен Baanx (BXX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baanx (BXX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,08M $ 8,08M $ 8,08M Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 191,32M $ 191,32M $ 191,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,56M $ 10,56M $ 10,56M Исторический максимум: $ 2,4499 $ 2,4499 $ 2,4499 Исторический минимум: $ 0,006184521157889584 $ 0,006184521157889584 $ 0,006184521157889584 Текущая цена: $ 0,042255 $ 0,042255 $ 0,042255 Узнайте больше о цене Baanx (BXX)

Токеномика Baanx (BXX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baanx (BXX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BXX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BXX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BXX, изучите текущую цену BXX!

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