Токеномика Baanx (BXX)

Токеномика Baanx (BXX)

Откройте для себя ключевую информацию о Baanx (BXX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Baanx (BXX)

BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“

Официальный сайт:
https://www.baanxapp.com/bxx
Whitepaper:
https://global-uploads.webflow.com/5f7ac868eff61848f2194913/60dec119911703447b1cf11e_Baanx.com_white_paper_2.0.4.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898

Токеномика и анализ цен Baanx (BXX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baanx (BXX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,08M
$ 8,08M$ 8,08M
Общее предложение:
$ 250,00M
$ 250,00M$ 250,00M
Оборотное предложение:
$ 191,32M
$ 191,32M$ 191,32M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,56M
$ 10,56M$ 10,56M
Исторический максимум:
$ 2,4499
$ 2,4499$ 2,4499
Исторический минимум:
$ 0,006184521157889584
$ 0,006184521157889584$ 0,006184521157889584
Текущая цена:
$ 0,042255
$ 0,042255$ 0,042255

Токеномика Baanx (BXX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Baanx (BXX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BXX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BXX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BXX, изучите текущую цену BXX!

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История цены Baanx (BXX)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.