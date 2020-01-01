Токеномика BlackFort (BXN)

Токеномика BlackFort (BXN)

Откройте для себя ключевую информацию о BlackFort (BXN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BlackFort (BXN)

BlackFort - это передовая блокчейн-платформа, разработанная как блокчейн первого уровня. Она совместима с EVM и может похвастаться высокой скоростью транзакций, масштабируемостью, безопасностью и эффективностью. Используя алгоритм консенсуса POSA, она предоставляет пользователям прямой доступ к участию в делегировании.

Официальный сайт:
https://blackfort.exchange
Whitepaper:
https://storage.googleapis.com/skydelis-static/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.blackfort.network/

Токеномика и анализ цен BlackFort (BXN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlackFort (BXN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,92M
$ 6,92M$ 6,92M
Общее предложение:
$ 50,00B
$ 50,00B$ 50,00B
Оборотное предложение:
$ 4,49B
$ 4,49B$ 4,49B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 77,10M
$ 77,10M$ 77,10M
Исторический максимум:
$ 0,01899
$ 0,01899$ 0,01899
Исторический минимум:
$ 0,00106927774927751
$ 0,00106927774927751$ 0,00106927774927751
Текущая цена:
$ 0,001542
$ 0,001542$ 0,001542

Токеномика BlackFort (BXN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BlackFort (BXN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BXN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BXN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BXN, изучите текущую цену BXN!

Как купить BXN

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История цены BlackFort (BXN)

Анализ истории цены BXN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BXN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.