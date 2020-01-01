Токеномика BlackFort (BXN) Откройте для себя ключевую информацию о BlackFort (BXN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BlackFort (BXN) BlackFort - это передовая блокчейн-платформа, разработанная как блокчейн первого уровня. Она совместима с EVM и может похвастаться высокой скоростью транзакций, масштабируемостью, безопасностью и эффективностью. Используя алгоритм консенсуса POSA, она предоставляет пользователям прямой доступ к участию в делегировании. Официальный сайт: https://blackfort.exchange Whitepaper: https://storage.googleapis.com/skydelis-static/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.blackfort.network/ Купить BXN сейчас!

Токеномика и анализ цен BlackFort (BXN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlackFort (BXN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,92M $ 6,92M $ 6,92M Общее предложение: $ 50,00B $ 50,00B $ 50,00B Оборотное предложение: $ 4,49B $ 4,49B $ 4,49B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 77,10M $ 77,10M $ 77,10M Исторический максимум: $ 0,01899 $ 0,01899 $ 0,01899 Исторический минимум: $ 0,00106927774927751 $ 0,00106927774927751 $ 0,00106927774927751 Текущая цена: $ 0,001542 $ 0,001542 $ 0,001542 Узнайте больше о цене BlackFort (BXN)

Токеномика BlackFort (BXN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BlackFort (BXN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BXN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BXN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BXN, изучите текущую цену BXN!

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